Ricardo Arjona cambia la fecha de su concierto por ese inesperado problema

El cantante Ricardo Arjona acaba de comunicar a través de sus redes que la fecha del concierto que se había programado para Acapulco tuvo que ser pospuesto y reagendado por una situación inesperada.

Este concierto es uno de los que el cantante está realizando debido a su más reciente tour “Blanco y Negro”.

Según el comunicado que compartió Arjona desde su cuenta de Instagram, este inconveniente se debió a ciertos problemas administrativos, así que la nueva fecha será el día de mañana, lunes 31 de octubre.

El cantante Ricardo Arjona reveló desde un comunicado de sus redes sociales que la empresa que organizaba el concierto, que se ha cambiado para el 31 de octubre, no cumplió con los requerimientos necesarios para que pueda subir al escenario.

“Lamentablemente la empresa responsable no reunió las condiciones básicas para realizar el concierto. No escenario, no techo, no equipos. Por lo tanto, lamentamos enormemente informar que el concierto de esta noche, a pesar de estar SOLD OUT, no podrá realizarse” escribió el cantante.

Asimismo, se disculpó con sus fanáticos que ya tenían su boleto para asistir al concierto, les aseguró que se esforzó para que si se realizara el concierto el día de hoy, pero todo quedó fuera de sus manos.

“Lamentamos los inconvenientes y esperamos entiendan que de nuestra parte y de la Arena GNP Seguros, hicimos todo lo posible para que esto no pasara” agregó Arjona.

¿Qué canción hizo famoso a Ricardo Arjona?

El famoso cantante Ricardo Arjona tuvo un gran éxito gracias a la canción titulada “Como duele” del 2008, seguidas de “El problema” y “Quien”.

