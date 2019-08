¡Reyli fue internado en un manicomio por su severo alcoholismo! (VIDEO)

Reyli Barba anunció su regreso a la música, después de varios años de estar en rehabilitación luchando en contra de su adicción al alcohol y a las drogas; así lo reveló en el programa ‘La Saga’ de la periodista Adela Micha.

Al calor de la entrevista el cantautor de varios éxitos musicales, confesó que estuvo a punto de morir debido a su severo alcoholismo y que al momento de tocar fondo tuvo que recurrir a medidas drásticas, pues de otra forma presentía que su fin estaba cerca.

El interprete reconoció que en varias ocasiones estuvo internado en varios centros de rehabilitación tanto en Chiapas como en Sinaloa, pero lo que dejó a todos imputados, incluyendo a la misma Adela Micha, fue cuando mencionó que inclusive lo tuvieron que encerrar en manicomios para lidiar con sus propios demonios.

Estas fueron las palabras exactas del cantante:

“Tuve varios internamientos, me aventé dos psiquiátricos, cárcel, internamientos, días oscuros y qué bueno que me tocaron porque si no ya no estuviera aquí”.