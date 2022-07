Reyli Barba confesó que su hijo lo internó cuando tuvo problemas de alcoholismo

A pesar del éxito que logró en la industria musical, el cantante Reyli Barba pasó por momentos difíciles y complicados a causa de sus adicción al alcohol, así lo dio a conocer en una reciente entrevista con Yordi Rosado, donde reveló que su hijo lo internó en varias ocasiones.

Cabe mencionar que el artista dio a conocer su talento cuando fue vocalista de la agrupación "Elefante", proyecto que le otorgó fama, pero cuando se separó de la agrupación también logró posicionarse en la música, pero hubo una época complicada para el cantante.

En La Verdad Noticias te hemos compartido cómo luce el hijo del cantante que tuvo con Ana Bárbara, pues Jerónimo de Jesús, quien ha tenido la oportunidad de participar en los videos que comparte su famosa mamá en TikTok y en Instagram.

Reyli Barba recordó su duro pasado con el alcohol

El cantante le confesó a Yordi Rosado que está feliz del trabajo que ha conseguido en la música, pero reconoció que se portó mal y dijo sobre el apoyo que le dio su hijo: "Yo acabé casi conmigo, pero a él lo cuidé siempre, y él me cuidó, él me llevaba a los internamientos. Él con 14 años fue y me metió al internamiento".

Durante la entrevista comentó que en aquel entonces cuando tenía una adicción al alcohol, tenía el hábito de beber casi a diario para poder escribir más temas, y reconoció que tenía miedo de poder seguir escribiendo sin beber.

Por otro lado, dijo que comenzó a tomar desde que era un niño, cuando solo tenía 11 años de edad, pues confesó que en un pequeño municipio de Chiapas, muchos de los habitantes comienzan a beber desde pequeños.

¿Qué pasó con Reyli Barba?

El cantante mexicano de 50 años de edad

El cantante Reyyli Barba estuvo a punto de arruinar su carrera musical por el problema de alcoholismo. En el 2013 se dio a conocer que había ingresado a un centro de rehabilitación, además estuvo en la cárcel por un par de horas por fumar marihuana en la vía pública.

