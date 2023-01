Rey Grupero reveló que su exnovia casi fue abusada por un taxista

Este martes 17 de enero dio inicio la tercera temporada de “La Casa de los famosos” y las declaraciones de los participantes ya están dando de qué hablar, pues cada uno de ellos fue elegido de forma sorpresiva, como en el caso de Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero.

Y es que, como es sabido, el influencer es conocido por hacer bromas y actividades que generan polémica, por lo que podría ser un buen contrincante para llevarse el premio de esta edición.

Pero aunque muchos no lo sepan, también tiene su corazón, pues en esta ocasión aprovechó las cámaras de LCDLF3 para contarle al público un poco de lo que fue su relación a lado de Isabel Castro, fue en medio de una conversación con Aristeo Cázares y José Rodríguez, que confesó que fue una relación muy padre.

“Era una morra que era muy a fin a mí porque era alegre… Nada más que a los dos nos gustaba mucho la fiesta, entonces ahí vas perdiendo la noción", comentó.

Fuertes revelaciones de Rey

Rey Grupero confiesa cómo fue su relación con Isabel

Pero en medio de todo, lo que más llamó la atención fue la revelación que hizo rey sobre su exnovia, pues señaló que de no ser por él, Isabel Castro hubiera sufrido abuso.

“Un día casi me la roban, un taxi de sitio casi me la roba”, contó.

Y agregó: “Que llegó al taxi así, me meto por la puerta y lo empiezo a abaratar y la sacó y ya le había bajado la blusa”.

Fueron el uno para el otro

Rey Grupero asumió su error y señaló que él no podía permitir que tipo de situaciones siguieran pasando: “Aunque uno diga que no, la edad si tiene que ver y aparte yo ya llevaba un buen rato limpio de bebida y llegó a mi vida y me regresó a los 24”.

Sin duda, Rey así como Isabel confirmaron que ambos fueron parte importante en la vida del otro, por lo que todo lo que vivieron juntos quedará en el recuerdo.

