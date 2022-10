Rey Grupero reveló por qué Cynthia Klitbo lloró por Juan ¿Tristeza o enojo?

En La Verdad Noticias te dimos a conocer lo que pasó con Cynthia Klitbo, quien fue abordada por los medios y cuando le preguntaron sobre lo que pensaba del compromiso de Juan Vidal la actriz rompió en llanto lo que sorprendió a los usuarios, pero Rey Grupero aclaró por qué lloró su ex.

¿Acaso fue por tristeza o enojo? Aquí te lo decimos, pues el polémico influencer aclaró que la famosa lloró no porque esté triste por el compromiso del actor con Niurka Marcos, sino de enojo por todo lo que tuvo que pasar cuando sostuvo una relación amorosa con el famoso.

Fue en febrero de este 2022 que te informamos que la actriz terminó su romance con Juan Vidal, en su momento dijo sentir tristeza por la ruptura, pero meses después destapó que sufrió en esa relación de pareja, y evidenció que el actor tiene problemas de control de irá.

Cynthia Klitbo lloró por enojo y no por tristeza

A través del programa de televisión "Hoy día" compartieron una entrevista que le hicieron al influencer quien comentó: "Justo ahorita me marcó Cynthia, me dijo 'oye es que me pusieron llorando y como que lo asocian porque está llorando porque ya se va a casar'". Expresó el influencer.

De igual forma el influencer dijo que la actriz le comentó que está cansada de trepadores como su ex y que está cansada de que se cuelguen de su nombre, y aseguró que no va a quitar el dedo del renglón hasta que pague.

El Rey Grupero dejó en claro que ella lloró por coraje que están utilizando su nombre, porque ella es una actriz de hace tiempo, y no quiere que dos personas que se dedican al escándalo se cuelguen de su nombre.

"Es una burla". Dijo el influencer.

¿Qué le pasó a Cynthia Klitbo?

La actriz exhibió a Juan Vidal

A pesar de que la actriz Cynthia Klitbo se mostró feliz en su romance con Juan Vidal hace algunos meses, la famosa decidió denunciarlo por un dinero que él le debía, pero tras el escándalo, el actor reveló que ya le pagó a la famosa los 80 mil pesos que le debía.

