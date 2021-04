En octubre de 2020 te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Cynthia Klitbo y Rey Grupero iniciaron un romance, mismo que finalizó meses más tarde. Tras las declaraciones de la actriz, ahora ha sido el youtuber quien abrió su corazón y en entrevista para la revista TVNotas confesó que aún la extraña y que no pierde la esperanza de volver con ella.

Luis Alberto Ordaz, nombre real del youtuber, confesó que esta muy triste de que su romance con la actriz de telenovelas haya terminado: “Estoy triste, la extraño mucho, es una mujer a la que amo con todo mi corazón, pero no quiero hablar mucho del tema, no quiero que se malinterprete o mal entienda lo que digo”.

El youtuber Luis Alberto Ordaz abrió su corazón en entrevista para la revista TVNotas.

Seguro de sí mismo, el youtuber aseguró que no pierde la esperanza de que Klitbo regrese a sus brazos: “Ella y yo volveremos a estar juntos… Seguro estoy que sí, si nos amamos tanto, si tuvimos una relación muy hermosa y no hay motivo para separarnos más que el trabajo, yo estoy seguro que volveremos a estar juntos como pareja.

Por último, el también influencer, conocido por tener una fuerte rivalidad con el actor Alfredo Adame, señaló que no hablará más del tema, pues desea respetar el tiempo y la distancia que su ex novia interpuso entre los dos. Hasta el momento, la actriz no ha reaccionado a las declaraciones que el youtuber hizo a la revista de espectáculos.

¿Por qué terminaron Cynthia Klitbo y Rey Grupero?

La actriz aseguró que su romance con el youtuber terminó por diferencias irreparables.

La actriz reveló en una publicación de Instagram que su fógoso romance con Luis Alberto Ordaz había terminado debido a que para ellos les fue imposible alcanzar en conjunto sus objetivos profesionales y de vida, además de asegurar que “se les había acabado el amor”.

A pesar de demostrar su amor en redes sociales cada vez que podían, Rey Grupero y Cynthia Klitbo terminaron su romance de manera inesperada, eso sí, ambos dejaron en claro que no tocarían el tema en los próximos encuentros que tuvieran con los medios de comunicación.

Fotografías: Redes Sociales