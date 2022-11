Rey Grupero afirma que Juan Vidal no es nadie sin Niurka y Cynthia Klitbo

Rey Grupero, fue ex novio de Cynthia Klitbo, acompañó a la actriz después que fuera estafada y abandonada por el ex participante de “La Casas de los Famosos 2”: Juan Vidal. También la apoyó cuando él y Niurka atacaron a la actriz.

Sin embargo, recientemente se reveló que Niurka y Juan Vidal terminaron su noviazgo lo que impactó a muchos, pues ya hasta se habían comprometido y tenían planes de boda. Y, como te contamos en La Verdad Noticias, Niurka le dijo a Klitbo que tenía razón sobre todo lo que dijo de Vidal.

Ahora, Rey Grupero ataca a Juan Vidal por todo lo que ha hecho y además aprovechó para hablar sobre lo que dijo Niurka sobre él y aseguró que él no respondió a sus ataques porque respeta a las mujeres.

Rey Grupero afirma que Juan Vidal es un cobarde

Rey Grupero defiende a Niurka y a Cynthia Klitbo.

El famoso Rey Grupero asegura que Juan Vidal es un hombre cobarde por tratar de aprovecharse de Cynthia Klitbo y de Niurka solo por ser mayores.

"Yo no le deseo a ninguna mujer que se topen con este tipo de personas, porque, aunque estén ya más grandes, maduras y lleven mil años en el medio, el corazón es suave, el amor. Como hombre, se me hace cobarde, se me hace con poca calidad masculina dejar a las mujeres dañadas y lastimarlas por el lado psicológico".

Asimismo, lo remató afirmando que solo se volvió famoso por haber salido con Cynthia Klitbo y con Niurka, pues sin ellas nadie lo hubiera conocido:

"Él sin Niurka o sin Cynthia es, pues no tiene nada. No es menospreciarlo, pero él, por sí solo no tiene un nombre o un brillo".

¿Por qué terminaron Juan Vidal y Niurka?

Juan Vidal y Niurka.

Como te contamos, Juan Vidal y la bailarina Niurka terminaron su relación porque él comenzó a poner su distancia en la relación, aunque él lo niega. Él afirma que ella se molestó porque él viajó a República Dominicana solo.

