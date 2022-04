Rey Grupero DENUNCIA a familiares por intento de abuso contra su hermana

La influencer y hermana de Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, denunció a través de redes sociales un presunto abuso que sufrió por parte de dos hombres que resultaron ser sus familiares. Ante la gravedad de la situación, el polémico comediante interpuso una denuncia contra éstas personas para protegerla.

“Hoy alzo la voz y me uno a no quedarme callada ante el abuso y la opresión de un hombre… Juan N intentó abusar sexualmente de mí. No me pienso quedar callada”.