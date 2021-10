Reviven golpiza de Celia Lora contra conductora de Hoy

Celia Lora se ha ganado el título de personaje polémico de la televisión mexicana, pues algunos de sus errores no solo han dañado su imagen como persona, sino que también lastimó a terceros con sus comportamientos inesperados.

Tal fue el caso de la periodista de espectáculos Martha Figueroa, quien hace más de una década denunció haber sido golpeada por Celia Lora, meses antes de que la ahora participante de ‘La Casa de los Famosos’ estuviera en prisión por matar a una persona en un accidente de tránsito.

En ese momento, Figueroa contó con lujo de detalles cómo se dieron los hechos en los que la hija de Alex Lora la golpeó en un restaurante de la Ciudad de México.

El lado violento de Celia Lora

Martha Figueroa habló con un collarín sobre el acto violento de Celia Lora.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Martha Figueroa, quien en ese momento era colaboradora del programa Hoy, reveló que todo comenzó cuando criticó el tatuaje de la firma de Ricky Martin que Lora se había hecho a la altura de los glúteos.

Un día salió a cenar a un restaurante al sur de la Ciudad de México acompañada de una amiga, y mientras esperaba a que le dieran su mesa, una desagradable sorpresa se le presentó en forma de Celia Lora.

“Estaba esperando mi mesa y ahí en la recepción se me pone en frente y me dice: ‘¿Sabes quién soy?’ Pues sí, ¿no? Y mocos, me suelta un derechazo así en la cara y me dice ‘pa’ que nunca en tu p**a vida vuelvas a hablar de mí”.

Según la periodista, tras la agresión Celia abandonó el lugar, pero ella procedió a denunciar el hecho ante Televisa, donde le dijeron que debía levantar un acta contra la polémica modelo y actriz de videos para adultos, aunque aseguró que el caso no procedió.

Celia Lora en La Casa de los Famosos

Celia no dejó la polémica atrás en su participación en La Casa de los Famosos.

La socialité mexicana de 37 años sorprendió a los involucrados en el show de famosos de Univisión gracias a su actitud de fiesta y su desinhibida personalidad en el día a día, pero fue eliminada en la sexta semana del reality.

Celia Lora ya había sido nominada en tres ocasiones y en todas había sido salvada por el respectivo líder de la semana, lo cual hacía enojar al público, pues consideraban que la modelo era una persona conflictiva que genera rivalidades entre los demás integrantes del show. La Verdad Noticias.

