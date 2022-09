Reviven escándalo de Laura Zapata cuando abandonó programa de TV en vivo

La villana de telenovelas Laura Zapata volvió a causar todo un revuelo debido a un video en TikTok que se viralizó, pues varios usuarios recordaron cuando la famosa fue invitada a un programa de televisión, pero en plena transmisión en vivo abandonó el foro por un comentario que le incomodó y prefirió irse.

Pero ¿qué fue lo que pasó? En La Verdad Noticias te damos los detalles, todo ocurrió en el programa SNSerio de Multimedios, pues uno de los conductores le preguntó a la actriz si podía hacer el challenge de su hermana Thalía, pero no fue del agrado de la actriz y prefirió retirarse del lugar.

En las noticias de la farándula te hemos compartido que la famosa está envuelta en la polémica por el comentario que realizó durante una entrevista, lo que causó el enojo de Yolanda Andrade, aunque ahora los usuarios revivieron aquella polémica que protagonizó en televisión.

El día que Laura Zapata abandonó programa de televisión

La salida de Laura en aquel programa sucedió cuando un conductor le preguntó en ese entonces que si resultaba que Juan Gabriel en realidad estaba vivo, ella haría el challenge de Thalía, pero a ella le molestó y dijo: "Yo también ya me voy, qué hueva me dieron, ya me voy". Expresó y se retiró.

Por su parte, los usuarios reaccionaron al video y se burlaron por la manera en que abandonó el programa: “Estaba muy a gusto burlándose de Jorgito y cuando le tocó a ella se ofende”, "Que falta de profesionalismo". fueron algunos comentarios.

¿Qué vínculo hay entre Laura Zapata y Thalía?

Thalía y Laura son medias hermanas

La actriz Laura Zapata y Thalía son medias hermanas, aunque surgieron rumores de que la villana de telenovelas era la mamá de la cantante, pero ella negó aquellos rumores y dejó en claro que son solo medias hermanas, aunque no tienen una relación cercana.

