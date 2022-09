"Reviven" a José José; hijo del cantante le rindió homenaje y cantó a dueto

José Joel "revivió" a José José en el Foro Cultural Azcapotzalco. El "Príncipe de la canción" volvió a los escenarios de manera virtual, por lo que su hijo pudo cantar a dueto el tema "La fuerza de la sangre". Este evento se llevó a cabo con motivo de su tercer aniversario luctuoso.

En el evento acudieron la familia del fallecido artista y amigos quienes disfrutaron de aquel concierto y homenaje del inolvidable cantante. El evento "Partiste Príncipe, Regresaste Rey" fue gratuito. Los presentes se percataron de la aparición del cantante quien lució un traje blanco.

José Joel cantó los grandes éxitos de José José

Cabe mencionar que el "regreso" del artista fue a través de un holograma de 1.75 metros y que fue creado por Manuel Alejandro Ibarra y la voz lo realizó el actor de doblaje Rafael Sigler, quien interpretó al fallecido artista y agradeció al público presente por un cálido recibimiento.

"Estamos de regreso". Dijo.

De igual forma mencionó: "Sigamos recordando toda esta música maravillosa, ahora a través de la voz de mi hijo José Joel". Dijo y desapareció del escenario. Por otro lado, los temas que interpretó fueron: "Amar y querer", "El amor acaba", "He renunciado a ti", entre otras canciones.

Por su parte los usuarios comentan: "Le hubiera pedido a su medio hermano que le ayudara con la voz", "Que mal que use la imagen de su padre para querer presentar su espectáculo", "Hasta muerto andan haciendo leña del árbol caído", "Ay no, dejar el legado a su hijo que no canta nada". Fueron algunas reacciones.

¿Qué tan famoso era José José?

El cantante que fue conocido como el "Príncipe de la canción"

El cantante José José logró fama y popularidad en la industria musical, el álbum más exitoso del artista se lanzó en 1983 y fue “Secretos”, se vendió 2 millones de copias en las primeras semanas; fue uno de los cantantes más importantes de la música.

