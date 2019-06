Revive el trío amoroso Tristan, Jordin, Khloé en el reality de las Kardashian

Revive el trío amoroso Tristan, Jordin, Klohe el reality de las Kardashian

Aunque el tema de la infidelidad entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson ya tiene algunos meses, volvió a estar fresco en el ambiente después de que se transmite esto en el reality show de las Kardashian.

Keeping Up With The Kardashians ya presente el capítulo donde se habla de la infidelidad de Tristan Thompson con Jordin Woods, pues el fin de semana pasado se tocó el tema en el reality.

Aunque al parecer no va a ser cosa de un capítulo, pues la infidelidad de Tristan Thompson al parecer da para mucho más y será un tema que destacarán en esta temporada de Keeping Up With The Kardashians

Aunque la más afectada en este asunto fue Khloé Kardashian, la noticia afectó a toda la familia, y justo en ello se centraran estos capítulos, en ver la reacción de toda la familia con respecto a esta infidelidad.

Según el capítulo transmitido esta semana, fue Kim Kardashian la primera que se enteró de la infidelidad, la cual sería una bomba para Khloé.

Según lo narrado en el reality una amiga de las Kardashian llamó a Kim para contar el hecho, e incluyó en la llamada a Kourtney y Kylie, Kim Kardashian les dijo lo que se leía en la prensa con respecto a la infidelidad.

En el capítulo también se trató la versión de Tristán, quien a través de un texto le dijo a Khloé lo que en realidad había pasado, y que no fue solo un beso, sino que fue más allá.

Hay que recordar que la tercera en discordia Jordin Woods era amiga de la familia, y decidió traicionarlos por una aventura con el esposo de una Kardashian.

