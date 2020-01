Revive el beso de Regina y David de Médicos Línea de Vida

Médicos Línea de Vida se ha convertido en una de las novelas favoritas de los fans de Televisa y una de las razones es la famosa y popular actriz, Livia Brito quien actualmente es de las mujeres más consentidas por la televisora ya que ha hecho proyecto tras proyecto desde hace ya algunos años.

En el drama se encuentran los protagonistas Regina y David quienes a pesar de ser muy diferentes comienzan a enamorarse tras pasar tantas horas juntos en el hospital trabajando. Sin embargo ninguno de los dos lo confiesa hasta el capítulo número 56 que ocurrió el lunes pasado, en donde los celos hacen que ambos confiesen cosas.

Revive el beso de Regina y David

No se puede negar que entre ellos había coqueteo pero evidentemente también muchos celos, así que hace dos capítulos, ambos se sinceraron y tuvieron una pequeña pelea detonada por los celos de ambos doctores, al final Regina le dice a David que no hay porqué sentir eso si no son absolutamente nada más que amigos.

Y en eso David le roba un intenso y cálido beso que seguramente Regina no esperaba pero sí que lo deseaba. Después de esto los dos comienzan a platicar sobre que ambos sienten lo mismo y quieren tener una relación pero poco a poco.

Regina le pide que vayan con calma y conociéndose paulatinamente para que puedan disfrutar de su relación, además que le ruega sea un poco más abierto para que ella pueda conocerlo más y le permita ayudarle en sus problemas.

Médicos Línea de Vida

Al final llaman al doctor David a atender una emergencia pero la pareja como si fueran adolescentes no se quieren separar y es que esperaron tanto para ese magnífico momento tal y como nosotros los televidentes que moríamos por ver a la pareja por fin juntos. Pero ahora solo queda esperar ¿cómo reaccionarán todos los demás cuando se den cuenta? ¿La doctora Ana se pondrá celosa?

Resumen de la novela: Capitulo 56 de Médicos Línea de Vida: lunes 27 de enero

Si eres fan de esta novela de Televisa, no olvides comentar aquí abajo quienes son tus personajes favoritos de esta producción y si realmente te gusta la pareja que hacen Regina y David.

