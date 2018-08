Revelan varias intimidades de Pepillo Origel en pleno programa(VIDEO)

Dos grandes personalidades de los espectáculos, sin duda son Pepillo Origel y Martha Figueroa, quienes generaron mucha polémica en pleno programa, cuando Martha expuso varias intimidades de Pepillo Origel. Así es durante una emisión en vivo la periodista 'balconeó' a su amigo al reconocer que en algún momento los dos se 'pachequearon'.

Cabe destacar que todo comenzó cuando retomaron la nota de que Sergio Mayer Mori, y su actual pareja, se encontraban en la playa disfrutando de un 'churrito de mota'; ahí Martha aprovechó para recordar su anécdota con Pepillo Origel, lo que ocasionó que empezaran a sacar sus "trapitos" al sol.

“¡Ay! Un 'churrito' (...) ¿Les cuento de León o no? (mirando a Juan José) ¿Les cuento del día que nos pusimos 'pachecos'? ¿No te acuerdas? Te lo voy a recordar al aire, no voy a dar detalles, pero Pepeillo me invita a que vayamos a ver, a su tierra, a León, Guanajuato, a Carlos Santana. Y ¿A qué va uno al concierto de Carlos Santana? Sino a fumarse un 'churro' a 'pachequearte'

Pepillo Origel fue expuesto en pleno programa en vivo

Y la platica continuo...

“Nos invitó Ana Cristina Fox, la hija del expresidente, y nos sentó hasta por allá atrás y entonces nada más veíamos a Santana por la pantalla, por que en persona estaba muy lejos y teníamos un allegado de Pepetillo que nos dijo: '¿y si nos fumamos un 'churrito'?

Cabe destacar que el periodista Pepillo Origel intento defenderse pero, no pudo.