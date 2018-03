Revelan trama de ‘Animales Fantásticos 2’ e inicia su filmación

Agencias/Diario La Verdad Europa.- La nueva película podría tratar sobre la batalla entre Grindelwald y Dumbledore, su secuela es muy esperada por los fans. Además de empezar con la fotografía principal, se ha revelado parte de la trama de esta película, la cual ha sido escrita por la misma J.K. Rowling: Han pasado algunos meses después de que Newt reveló y capturó a Gellert Grindelwald, uno de los magos oscuros más poderosos del mundo. Sin embargo, el terrible villano hará un dramático escape, comenzando a reunir a sus hombres para atacar al mundo mágico. Siendo el único capaz de enfrentarlo, Albus Dumbledore, quien alguna vez fue su amigo, se unirá a Scamander para derrotarlo. Esto llevará al magizoólogo a reunirse con Tina y Queenie Goldstein, además de que una vez más, el muggle Jacob Kowalski, se verá inmiscuido en todo este caos. Eddie Redmayne volverá a tomar el manto de Newt Scamander, así como Katherine Waterson y Alison Sudol como las hermanas Goldstein, y Dan Fogler como Jacob Kowalski. Johnny Depp volverá a interpretar al villano Gellert Grindelwald, mientras que Jude Law interpretará a un joven Dumbledore, antes de que este se convirtiera en el director de Hogwarts. Vaya, hasta Ezra Miller regresará como Creedence, a pesar de que lo creíamos muerto. También se unirán al elenco nombres como el de Zoe Kravitz, quien interpretará a Leta Strange, Callum Turner como Theseus Scamander, hermano mayor de Newt y Claudia Kim, quien interpretará a una joven mujer del circo mágico. Y bueno, parece ser que la cosa se pondrá sabrosa el 16 de noviembre de 2018, día en que Fantastic Beasts and Where to Find Them 2 llegue a nuestras salas de cine.

