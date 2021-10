Revelan tráiler de House Of The Dragon, precuela de Game of Thrones

Luego de un tiempo de espera, por fin ha lanzado el tráiler de House Of The Dragon, la precuela de la exitosa serie de Game of Thrones, razón por la cual diversos usuarios han reaccionado al adelanto del esperado proyecto de televisión, pues ha emocionado a los fanáticos de la serie.

El adelanto fue presentado este 5 de octubre a través de la cuenta de YouTube de HBO Max por primera vez en exclusiva, debido al evento de lanzamiento de HBO Max Europa. Por otro lado, los usuarios están ansiosos por disfrutar los capítulos, luego del inesperado final de Game of Thrones.

En La Verdad Noticias te compartimos que House Of The Dragon presentó a su nueva princesa, pues revelaron que la nueva princesa Rhaenyra Targaryen será interpretada por la hermosas actriz Milly Alcock;será la primogénita del Rey, pura sangre valyria y jinete de dragones.

Lanzan tráiler de House Of The Dragon

La historia de la nueva serie se basa en "Fuego y Sangre" de George R.R. Martin, tiene lugar 200 años antes de lo que pasó en Game Of Thrones. De igual forma cuenta la historia de la Casa Targaryen. Por otra parte, los famosos que participarán en el proyecto son Will Johnson como "Ser Vaemond Velaryon".

De igual forma John Macmillan como "Ser Laenor Velaryon, hijo de "Corlys Velaryon" y "Rhaenys Targaryen"; Savannah Steyn como "Lady Laena Velaryon", hija de "Corlys Velaryon" y "Rhaenys Targaryen" y el actor Theo Nate como "Ser Laenor Velaryon, hijo de "Corlys Velaryon" y "Rhaenys Targaryen".

¿Cuándo se estrena la precuela de Game of Thrones?

La serie se estrenará el 1 de enero del 2022 a través de la plataforma de HBO Max, por lo que los fanáticos esperan con ansias el esperado lanzamiento de la serie, luego del final del anterior proyecto, ya que expresaron su inconformidad por el final.

El tráiler de House Of The Dragon que compartió HBO Max en YouTube ha sumado más de 2 mil visualizaciones y diversos comentarios de los internautas, mientras que en la cuenta de Instagram de la serie no ha compartido alguna nueva fotografía del elenco.

