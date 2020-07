¡Revelan razón por la que Zayn Malik IGNORÓ décimo aniversario de One Direction!

Zayn Malik fue el primero en renunciar a One Direction en busca de una carrera como solista en 2015, y aparentemente no fue un accidente que no conmemorara los 10 años desde que la banda se formó por primera vez esta semana.

Los fanáticos de One Direction estaban furiosos a principios de esta semana cuando Zayn Malik no pudo celebrar el décimo aniversario de la banda, pero parece que esto no fue un error por parte del cantante.

One Direction se formó en 2010 durante el The X Factor

El jueves se cumplieron 10 años hasta el día en que Zayn Malik de 27 años, fue emparejado con Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson y Niall Horan por Simon Cowell para crear la banda, One Direction.

One Direction celebra su décimo aniversario

Los muchachos que integraron One Direction celebraron el hito al lanzar un sitio web que marcó el aniversario, mientras que los miembros de la banda y los fanáticos de todo el mundo se regocijaron en las redes sociales y recordaron el éxito pasado de la banda.

Sin embargo, muchos quedaron decepcionados y enfurecidos cuando Zayn Malik no celebró el evento, pero parece que el cantante lo hizo para evitar empañar su éxito en solitario.

Una fuente le dijo a The Sun que "Zayn está, por supuesto, agradecido por One Direction por darle la plataforma que lo hizo famoso, pero ahora es un artista en solitario.

"Está trabajando en nueva música y quiere cortar los lazos, por lo que se lo toma en serio en su propio carril".

Zayn Malik renuncia a One Direction

Zayn Malik renunció a 1D en 2105, citando que quería ser un "joven normal de 22 años capaz de relajarse y tener un momento privado fuera del centro de atención" después de cinco años de asombrosa fama mundial.

Sin embargo, dentro de una semana fue visto entrando en un estudio de grabación con el productor musical Naughty Boy, y había firmado un contrato de grabación en solitario con discos RCA en julio.

Desde entonces, ha disfrutado de un éxito considerable como solista, con su álbum debut, Mind of Mine, encabezando las listas de álbumes en todo el mundo en 2016, incluidos el Reino Unido y los Estados Unidos.

Si bien ha lanzado sencillos de alto perfil como Pillowtalk, I Don´t Wanna Live Forever con Taylor Swift y Dusk Till Dawn con Sia, su segundo álbum, Icarus Falls, fue lanzado con aclamación crítica en 2008, pero no avanzó en las listas de música.

¿Zayn Malik odia a compañeros de One Direction?

Zayn Malik ha criticado previamente la música de One Direction, diciéndole a la revista Fader en 2015 que los discos pop de la banda eran "genéricos como la mi*rda".

Zayn Malik debutó como solista una semana después de dejar 1D

Mientras estaba en una entrevista con British Vogue en 2018, Zayn Malik insinuó que se había peleado con sus ex compañeros de banda después de que hicieron comentarios "sarcásticos" sobre él.

"No he hablado con ninguno de ellos durante mucho tiempo, para ser honesto contigo. Esa es la forma como es. Hay cosas que suceden y cosas que se dijeron después de que me fui. Pequeñas cosas que nunca hubiera esperado".