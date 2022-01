Revelan quién sería el próximo villano de la próxima película de Spider-Man

Spider-Man: No Way Home nos trajo una gran cantidad de sorpresas, ya que además de confirmar el multiverso nos dio guiños de los posibles personajes que llegarían al MCU, especialmente enfocándose en villanos del superhéroe.

En las últimas semanas se confirmó que tras los sucesos de No Way Home, Tom Holland protagonizaría una trilogía nueva con su versión de Spider-Man, y aparentemente ya se tiene al que podría ser el próximo villano al que se enfrentará.

La respuesta pudo estar en una de las escenas postcréditos de Spider-Man donde vemos a otro de los personajes restantes a los que se ha enfrentado el héroe, siendo uno de los que faltó y ahora está confirmado en el MCU, hablamos por supuesto de Venom.

Venom sería el enemigo de Spider-Man en su próxima película

El primer villano de la nueva trilogía podría ser el famoso antihéroe

Las escenas postcréditos de Venom: Let there be Carnage y Spider-Man: No Way Home nos dejaron algo muy claro, Venom sabe que Peter Parker es Spider-Man, pero muchos se preguntaban cómo lo sabía si jamás habían interactuado, sin embargo la respuesta fue dada recientemente en redes sociales.

Aparentemente, Venom: Let There Be Carnage ocurre después de los eventos de No Way Home y la posible próxima película de Spider-Man, ya que como recordarás, una parte del simbionte se quedó en el MCU, y al tener una mente de colmena, los sucesos que experimentó esta parte le fueron pasados al Venom original y estos a su vez a Eddie Brock, siendo esta la razón por la que el antihéroe no soporta a Peter a pesar de nunca haberlo conocido.

Venom tendría una nueva versión en el MCU

Aún no se sabe si el Venom de Tom Hardy enfrentaría a Tom Holland

Asimismo, te informamos en La Verdad Noticias que hasta el momento Sony Pictures no ha confirmado o desmentido nada, pero es posible que tras la parte de Venom que quedó en ese universo, se pueda crear un nuevo personaje, ya que la posible versión de Venom podría ser una variante de Eddie Brock e incluso podría ser Flash Thompson.

Por el momento la incertidumbre continúa respecto al universo de Spider-Man, pero todo apunta a que podríamos ver el tan ansiado traje negro de Spider-Man clásico en la versión de Tom Holland, algo que no está tan lejos de ser una realidad.

