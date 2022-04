Revelan quién es el señor que Ángela Aguilar ignoró al abrirle la puerta

La cantante de nacionalidad estadounidense habló sobre esta controversia/Foto: El Universal

La joven cantante Ángela Aguilar se ha ganado el cariño de los fans gracias a su impresionante talento musical. Sin embargo, en ocasiones se ha llevado severas críticas en las redes sociales por algunas de sus acciones. Recientemente la intérprete de regional mexicano generó enojo por un video viral.

Los comentarios desaprobatorios giraban en torno a la aparente conducta descortés de la cantante de 18 años hacia un hombre de avanzada edad que se mostró muy servicial con Ángela al abrirle la puerta del lugar donde ella estaba saliendo. Sin embargo, Ángela Aguilar se mostró “grosera” con el señor, ya que no le agradeció y lo ignoró.

¿Quién es el señor que le abrió la puerta a Ángela Aguilar?

Después de que decenas de internautas arremetieron contra la hija menor de Pepe Aguilar, es ella misma quien ha revelado quién es el señor que le abrió la puerta, y la razón por la que aparentemente “lo ignoró”.

En una entrevista para el programa de YouTube “Cheleando con las estrellas”, Ángela decidió abordar esta polémica: “Yo conozco a ese viejito desde los 2 años de edad, se llama Tito. Él ha sido el chofer de la familia Aguilar toda la vida”, aclaró la acantante.

“Me llevaba al doctor, a la escuela, al aeropuerto, a los shows. Es como mi familia más cercana”, agregó.

De acuerdo con la intérprete de “Dime cómo quieres”, ella no agradeció al señor, pues su perro, “El gordo”, la estaba jalando e intentaba no caerse, ya que “traía unos tacones” altos que no la dejaban caminar.

“Estaba enfocada en no caerme porque el piso estaba así (haciendo gesto en desnivel) y todo el mundo dijo que no saludé a ‘Tito’ cuando ‘Tito’ fue el que me llevó al evento”, explicó.

Ángela Aguilar reconoce que se vió mal su actitud

La cantante reconoció que su actitud no fue la mejor, aunque no lo hizo apropósito/Foto: Publinews

La cantante de regional mexicano admitió que el no saludar ni agradecer el trato amable del trabajador se vio mal y las imágenes son cuestionables. “Yo sé cómo se vio. Pero la verdad nada qué ver”, reconoció Aguilar.

Además, Ángela mencionó el aprendizaje que esta experiencia le dejo: “Aprendí que ‘no hagas cosas que parecen malas”. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, esta polémica ha quedado opacada por otra, después de que se filtraran las fotos del nuevo novio de Ángela Aguilar, el compositor Gussy Lau.

