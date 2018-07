Revelan que la serie 'Buffy Cazavampiros' regresa a la televisión

Recientemente anunciaron que la serie 'Buffy Cazavampiros' que fue transmitida en los años de 1997 y 2003 regresa nuevamente en la televisión, la historia será producida por Joss Whedon que fue el creador de la serie original.

El guion será escrito por Monica Breen, el cual contará la historia de la guerrera Buffy, la serie tendrá un reboot desarrollado por Fox 21 TV Studios. Gary Newman, de Fox, mencionó a principios de este año su deseo de traer de vuelta a la cadena la historia de la cazavampiros.

Durante una entrevista comento que Joss Whedon es uno de los mejores creadores con quien han trabajado. Diversas fuentes han especulado que el nuevo proyecto buscará que el papel que de vida al personaje por Sarah Michell Gellar que tenga ascendencia afroamericana.

Hasta el momento se desconoce la fecha de estreno de la serie 'Buffy Cazavampiros' al igual de elenco que formará parte de este proyecto. Sin duda alguna, los fans que vieron la historia recordarán momentos de aquel programa de televisión, pues han transcurrido ya 15 años desde que se estrenó en televisión.

Anteriormente la serie 'Buffy Cazavampiros' estaba basado en la mitología de seres extraños, ahora la producción buscará basarse en esta nueva versión como las situaciones que vive la sociedad, los problemas que se enfrentan las personas en su vida cotidiana.

La serie de "Buffy the Vampire Slayer" durante siete temporadas mostró la historia de una joven cazavampiros, este proyecto inicio en el año de 1997 y el último capítulo fue transmitido en el año de 2003. Recordamos la participación de los actores, Alyson Hannigan, David Boreanaz o Seth Green quienes trabajaron junto a la actriz Sarah Michelle Gellar, lograron ser una de las series más vistas a lo largo de los años.

La nueva versión de "Buffy the Vampire Slayer" no es el único proyecto que estará a cargo de Whedon p, ya que la semana pasada anunciaron que está preparando la serie de ciencia-ficción "The Nevers" para la cadena HBO.