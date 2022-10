Revelan que existen fotos de Alicia Villarreal "en la cama" con Yordi Rosado

Alicia Villarreal confiesa que fue "pareja" de Yordi Rosado.

Alicia Villarreal fue invitada al programa de Yordi Rosado en su canal de YouTube, donde dejó en shock a sus fanáticos al confesar que fue pareja del conductor e incluso dieron a conocer que existen fotos donde se les observa juntos en la cama ¿Fue una broma?

La cantante Alicia Villareal acudió al programa “En entrevista con Yordi Rosado” donde habló de su exitosa carrera musical y algunos detalles de su vida personal.

Al inició de la entrevista Yordi Rosado le pidió a Alicia Villarreal que confesará que fueron pareja, lo cual la cantante admitió, generando gran asombró pues insinuaron que existían fotos íntimas, sin embargo todo se trató de un video musical donde ambos participaron.

Alicia Villarreal y Yordi Rosado juntos en la cama

¿Qué pasó con Alicia Villarreal y Yordi Rosado?

En La Verdad Noticias te damos a conocer que Alicia Villareal confesó que Yordi Rosado fue el protagonista de su video musical ‘No oh oh, la suegra’, donde interpretó a su novio y recordaron el momento con mucha gracia.

“Estuvo muy padre, es un video muy divertido de la canción que se llama La suegra, uno de los éxitos de Alicia” contó Yordi Rosado, por su parte la cantante resaltó fue "fantástico".

De igual forma revelaron que les gustó trabajar juntos, a pesar de las largas horas de grabación y el conductor Yordi Rosado, quién ha sorprendido por las reconocidas celebridades a las que ha entrevistado, relató que se sorprendió mucho cuando lo invitaron al video.

“Me encanto cuando me llamaste, me dijeron oye que Alicia Villarreal quiere que vayas hacer un video y tu como su pareja, lo van hacer como de los 70´s y tu como un Mauricio Garcés y tu mamá es la que no soporta a Alicia, la suegra” contó.

¿Qué fue de la vida de Alicia Villarreal?

¿Qué pasado con Alicia Villarreal?

La cantante Alicia Villarreal estuvo casada con el actor Arturo Carmona con quién tuvo una hija, posteriormente se divorció y se volvió a casar con Cruz Martínez con quién tuvo dos hijos y actualmente continúa casada.

Actualmente Alicia Villarreal aunque no ha lanzado música, se mantiene activa con algunas presentaciones en palenques.

De igual forma se ha revelado que Alicia Villarreal tiene planes de lanzar su bioserie, tal como otras estrellas han hecho y se cree que ya estaría trabajando.

