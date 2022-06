Revelan que Yrma Lydya fue víctima de violencia familiar

El lamentable asesinato de la cantante sigue dando de que hablar en las redes sociales.

El asesinato de Yrma Lydya sigue dando de que hablar en las redes sociales y ahora se ha revelado que la hoy fallecida cantante era víctima de violencia familiar por parte de su esposo, el abogado Jesús “N”. Incluso, se reveló que ella ya había interpuesto una denuncia en su contra pero terminó dándole el perdón bajo la promesa de que las cosas cambiarían.

De acuerdo a las declaraciones de la conductora Addis Tuñón en una reciente emisión de De Primera Mano, ella fue testigo de los malos tratos que recibía la cantante y su familia: “Me voy a permitir decir algo que yo vi, no me están platicando, yo vi como maltrataba a su joven esposa… Todos nos tuvimos que callar, es algo que presencié y no puedo decir más”.

La hoy fallecida cantante perdonó las agresiones de su pareja más de una vez.

La confesión de Addis Tuñón llega luego de que se diera a conocer que la hoy occisa denunció en diciembre del 2021 a su esposo por agredir y golpearla con un arma. No obstante, ella le otorgó el perdón y las autoridades cerraron el caso. Lamentablemente, la situación no cesó y ella siguió siendo víctima de violencia física, verbal y sexual.

Asimismo, la investigación hecha por la prensa indican que estos motivos la orillaron a tomar la decisión de divorciarse con apenas cuatro meses de matrimonio pero tiempo después decidieron retomar su relación. Dicha situación contrasta con la imagen cariñosa que Jesús “N” mostró ante Carmen Salinas en 2021, quien no dudó en halagarlo.

No apoyaba la carrera de Yrma Lydya

Por otro lado, el programa de la cadena Imagen Televisión entrevistó a Hugo Mejuto, conocido por ser el creador y productor de Grandiosas, show donde ella participaba. Sin embargo, el detalle que indignó a más de uno es que él reveló que Jesús “N” no apoyaba la carrera artística de su hoy fallecida esposa, a quien incluso obligaba a cancelar contratos.

“Yo le decía: ‘Ven a cantar, para mi eres maravillosa, si yo puedo ayudarte no necesitas ningún esposo, padrino, cuentas conmigo, no hay necesidad”, declaró Hugo Mejuto entre lágrimas.

¿Que pasó con Yrma Lydya?

El abogado ha sido detenido y puesto a las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de dictaminar su situación legal.

Yrma Lydya fue asesinada por su esposo, el abogado Jesús “N”. De acuerdo a los primeros reportes oficiales, la cantante llegó a un restaurante de la CDMX donde se encontraba su esposo para reclamarle sobre una presunta infidelidad. Al calor de la discusión, él sacó su arma y disparó 3 veces en su contra para luego intentar huir.

