Revelan que Stranger Things podría tener spin-off en Netflix

La exitosa serie de Netflix, Stranger Things, finalmente regresará en algún momento de 2022 pero ¿podría la serie dirigirse hacia un territorio derivado en el futuro?

Hablando en una conferencia esta semana, Ted Sarandos de Netflix indicó que Stranger Things es una "franquicia que está naciendo", lo que sugiere que solo hemos visto la punta del iceberg.

Se ha hablado de que la estrella Millie Bobby Brown podría estar liderando una extensión del universo de Duffer Bros bajo los términos de su propio gran acuerdo con Netflix ”.

Como era de esperar, "Stranger Things" es actualmente una de las propiedades más populares de Netflix, con "Stranger Things 3" en la parte superior de la lista de "Series y películas más populares" del streamer.

La serie rompe récord de audiencia

La serie rompe récord de audiencia

Según los informes, Stranger Things 3 fue visto por 67 millones de cuentas en sus primeros 28 días, superado solo por los programas Sex/ Life, The Witcher, Lupin: Part 1 y "Bridgerton.

Todo esto para decir, no es una gran sorpresa que Netflix tenga planes de "Stranger Things" siguiendo los pasos de las franquicias de terror de la pequeña pantalla como The Walking Dead y American Horror Story mediante el lanzamiento de ramificaciones y derivaciones, y ciertamente no hay límite. Al potencial que se puede extraer de los horrores de Hawkins y los personajes que habitan en la atribulada ciudad.

¿Cuántas son las temporadas de Stranger Things?

La serie rompe récord de audiencia

Actualmente en Netflix puedes ver tres temporadas pero próximamente en el 2022 se estrenará la cuarta en donde se ha prometido que veremos aún más oscuridad y escenas de suspenso.

Recientemente Netflix publicó el primer teaser, que nos traslada a los orígenes de Once. ¿Estás listo para Stranger Things 4?

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.