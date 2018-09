Revelan que Marjorie de Sousa le hace brujería a Julián Gil

A través de una serie de mensajes de voz, el ex chofer de Marjorie de Sousa soltó la lengua y le contó a Julián Gil que su 'ex' le hace brujería y no solo eso, sino que priva de su alimentación a Matías (su hijo) poco antes de entregárselo a él en sus días de visita, con la única intención de enfermar al niño mientras su padre lo tiene.

En la edición impresa de la revista Tv Notas del 17 de septiembre, se dio a conocer tremendo lío en el que ambos ya están más que dañados al encontrarse inmersos en dicha relación tóxica; por lo que ahora fue el ex chofer quién sacó los trapitos al sol para que el público conociera realmente a Marjorie de Sousa, pues asegura que la separación que hubo entre la pareja le afectó tanto que ahora solo busca la manera de hacerle daño a Julián Gil.

Los audios entre el ex chofer y Julián Gil, expresan lo siguiente:

- En un audio, el ex chofer de ella le confiesa a Julián Gil que le mandaba a su hijo sin comer para causarle problemas, ¿es cierto eso?

"Tristemente, es cierto. Cuando al señor le tocaba ver al niño, ella ordenaba que no le diéramos nada y el chiquito desde el auto iba llorando. Cada visita de Julián, ella dio esa orden".

- ¿Daba alguna razón?

"Sólo lo hacía por maldad. Desde que se separaron, ella quedó muy mal".

- ¿A qué te refieres?

"A que está molesta todo el tiempo, a todos nos decía que el dinero no le alcanza".

- ¿Quedó resentida?

"Sí, y por eso no puede solucionar sus problemas; ella no quiere ceder, está muy enojada. Una vez la escuché platicar con sus abogados y su mánager, a quienes les dijo que hará todo lo que esté en sus manos para que el señor no conviva nunca con su hijo".

- ¡¿En serio?!...

"Así es, trabajé años con ella y me di cuenta de que es una mujer egoísta, no le gusta perder, y está obsesionada con perjudicar al señor Gil como sea".

- ¿A ustedes llegó a tratarlos mal?

"Sí, nos alzaba la voz, tenía sus momentos de crisis en los que explotaba y nadie la aguantaba".

- ¿Qué la hacía entrar en crisis?

"La ponía mal ver las noticias y enterarse de que hablaban mal de ella, o que en las redes sociales la atacaran".

- En otra parte el chofer le dice a Julián que le hace brujería, ¿esto es cierto?

"Sí; es amiga de un señor llamado Rodrigo Cavazos, quien tiene un salón de belleza".