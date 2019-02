Revelan que Lucía Méndez fue hospitalizada de emergencia (VIDEO)

La famosa actriz Lucía Mendez de 64 años, preocupó a sus fans luego de anunciar que fue hospitalizada por unos fuertes dolores en el estómago.

La noticia la dieron a conocer a través del programa “De primera mano” donde mencionaban que Lucía Méndez en un comunicado comentó lo sucedido.

“Solo para visarles que aunque me encuentro hospitalizada, les aclaro que el fin de semana tuve un malestar estomacal. La infección fue muy fuerte y por tal motivo ya no me dejaron salir. Además de los medicamentos tengo que guardar absoluto reposo para no tener ninguna complicación y cuidarme”. Mencionó Lucía Méndez.