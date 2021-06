Revelan que Loki es de género fluido en nueva foto de la serie de Disney+

La nueva serie de Loki a través de Disney+, se ha convertido en uno de los estrenos más esperados por los fans, pues esta aclarará muchos misterios del personaje durante su aparición en varias películas.

Asimismo, las sorpresas no esperarán al lanzamiento del primer episodio en los próximos días, sino que Marvel Studios ha decidido revelar increíbles datos de la serie, como la orientación del villano más querido por los fans.

En las últimas horas si filtró una foto en redes sociales donde se revela que Loki es de género fluido, algo que dejó a muchos fans con la boca abierta, y sin duda puso más ansiosos a los seguidores por el estreno de la serie de Disney+.

Loki es de género fluido: confirmado

La agencia que retiene a Loki en la serie reveló el documento

Gracias a una fotografía se reveló que Loki forma parte de la comunidad LGBT, algo que sorprendió a quienes esperan la serie, pues mientras algunos se emocionaron, otros tacharon la acción como inclusión forzada.

Cabe mencionar que para los fans del personaje en los cómics, esta decisión no resultó tan alocada, debido a que el personaje ha portado la piel de diferentes personas y géneros, además de otras especies, por lo que les pareció bastante acorde.

La revelación se dio gracias a una foto que expone el expediente de Loki, interpretado por Tom Hiddleston en manos de la TVA (Autoridad de variación de tiempo) donde en el apartado de sexo, se puede leer claramente la palabra ‘Fluid’, o fluido.

¿Cuando se estrena Loki?

Loki se ha convertido en uno de los villanos más queridos por los fans de Marvel

Como te informamos en La Verdad Noticias, la serie de Loki en Disney+ estrenará su primer episodio el próximo jueves 9 de junio, siendo una de las más esperadas por los fans, quienes le tienen mucha fe al proyecto tras haber visto los avances.

Mientras tanto, también se espera que tenga tanto éxito como The Falcon and The Winter Soldier o WandaVision, ambas series de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, siendo esta la primer serie del MCU que tiene un villano como protagonista.