Revelan que Livia Brito le pidió matrimonio a su novio

Diversos medios han especulado que la actriz cubana Livia Brito de 31 años, se comprometió con su novio el cantante Said Pichardo, aunque una amiga cercana a la artista reveló que Brito fue quien le propuso matrimonio a su galán.

Y es que hace algunas semanas empezaron a especular que la actriz cubana se había comprometido con su novio Said Pichardo de 29 años. Resulta que fue una amiga de Livia Brito que confeso lo que la actriz hizo, pues se arriesgó a tomar la iniciativa de pedirle matrimonio a su novio y declararle su amor.

Durante una entrevista, su amiga de Livia Brito dijo que durante la pedida de mano no tuvieron anillos para que fuera algo íntimo de la pareja, todo esto fue con la intención de mantener secreto este momento de la actriz cubana con su novio el cantante Said Pichardo.

Actualmente Livia Brito se encuentra en el proyecto la serie ‘La piloto 2’, que se sintoniza por el canal de las estrellas en punto de las 9:30 de la noche, donde la historia cuenta la vida de una mujer que decide ser azafata pero por azares del destino termina envuelta en el mundo del narco.

La amiga de la famosa menciono que los padres de Livia Brito, felicitaron a la pareja por haber tomado esta decisión de casarse, ya que los novios viven juntos hace más de un año. De igual forma confesó que fue hace aproximadamente como un mes que sucedió, y que el emotivo momento fue en la playa.

Recordamos que Livia Brito hace más de dos años que sostiene una relación sentimental con el cantante conocido como Said El Caballero Urbano. Cabe mencionar que hace unos días la pareja fue captada disfrutando de las playas mexicanas, derrochando amor.

Hasta el momento la actriz cubana Livia Brito y el cantante Said Pichardo no han confirmado la noticia, pues en sus cuentas sociales no hay alguna fotografía sobre su reciente compromiso.