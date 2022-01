Revelan que Kim Kardashian está harta de las excentricidades de Kanye West

Aseguran que la socialité está "harta" de la actitud del rapero.

Kim Kardashian y Kanye West se separaron hace un tiempo, sin embargo, se mantienen en comunicación debido a los cuatro hijos que tienen en común, pero las constantes salidas de tono del rapero están poniendo en jaque a las socialité y a su nueva pareja, Pete Davidson.

Recientemente, la ex protagonista del reality Keeping Up With The Kardashian reveló para medios del espectáculo que le molestó y “disgustó” que el artista asegurara que ella no le permitía ver a sus hijos ni entrar a su antigua casa.

Ahora, fueron fuentes cercanas a la empresaria quienes aseguraron que Kim está “harta” de las constantes ocurrencias de su ex pareja, junto al que sigue inmersa en complejo proceso de divorcio, en especial luego que West llegó a la fiesta de Chicago tras criticar a las Kardashians.

¿Kim Kardashian está harta de Kanye West?

Los famosos están en proceso de divorcio.

Fuentes cercanas a la empresaria revelaron para Entertainment Tonight que Kim ya no estará dispuesta a tolerar más agresiones verbales por parte del rapero, aunque según se confirmó, la celebridad dejó en claro que no se opondrá en la relación de sus hijos con el artista.

"Kim está muy abrumada y disgustada con las últimas entrevistas y berrinches de Kanye. Su máxima prioridad, como siempre, ha sido la de proteger a sus hijos. Su objetivo es el de forjar una relación saludable y de co-paternidad con Kanye, en la que ambos se involucren en igualdad de condiciones”, aseguró la fuente.

Asimismo, dicho medio señala que la socialité tuvo una estrecha relación con su propio progenitor, incluso después de su divorcio de Kris Jenner, dinámica que busca que sus hijos repitan con su padre.

¿Quién es la nueva pareja de Kim Kardashian?

Pese a que los famosos no han confirmado su relación, han sido captados juntos en más de una ocasión.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en noviembre pasado, Kim Kardashian fue captada con Pete Davidson tomados de la mano, tras supuestamente haber pasado un fin de semana juntos en la mansión de Kris Jenner. Semanas después, el comediante y la ex de Kanye West fueron captados mientras disfrutaban de unas vacaciones en las Bahamas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!