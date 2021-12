Revelan que Kim Cattrall nunca fue invitada a “And Just Like That”

Muchos fans se decepcionaron cuando se dio a conocer que Kim Cattrall no formará parte “And Just Like That”, el spinoff de "Sex And the City", y se rumoró que su ausencia podría estar relacionada con su supuesta enemistad con Sarah Jessica Parker.

Sin embargo, esta semana se dio a conocer que Catrall nunca fue invitada a participar en “And Just Like That”, pues desde un principio la serie estuvo pensada para centrarse solamente en tres personajes: Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York.

Mientras que sus excompañeras estelarizaban los primeros adelantos del revival de Sex And the City, la británica Kim Catrall celebró sus 65 años en agosto y nunca ha hablado sobre por qué no estará de vuelta, pero la razón ya fue ofrecida.

Kim Cattrall ya no quiere ser Samantha Jones

Catrall no considera a Sarah Jessica Parker su amiga y al parecer ya no quiere trabajar a su lado.

Fue el propio productor de la serie original, Michael Patrick King, quien también está produciendo “And Just Like That”, quien reveló que Catrell no fue tomada en cuenta porque ya había dicho que no quería volver a interpretar a Samantha Jones.

“(La serie) Nunca estuvo pensada para cuatro (protagonistas) porque Kim Catrall, por alguna razón, ya no quiso interpretar a Samantha mientras hacíamos la tercera) película”, dijo Patrick King a The Hollywood Reporter.

Catrall interpretó a la publicista liberada sexualmente Samantha Jones durante las 6 temporadas de "Sex and the City" en la señal de HBO y sus dos películas posteriores. La actriz británica de 65 años renunció a retomar su personaje.

Si bien se creó un guión para una tercera película propuesta, Cattrall, que tiene roces de larga data con su ex compañera Jessica Parker, supuestamente les dijo a los productores que la descartaran.

¿Cuándo se estrena ‘And Just Like That’?

Las protagonistas de "Sex And the City" regresarán para más aventuras a sus cincuenta años.

La serie revival de “Sex And The City” se estrenará el 9 de diciembre a través de la plataforma HBO Max. “And Just Like That” presentó su tráiler oficial esta semana con Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon.

