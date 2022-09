Revelan que Fernando Colunga no quiere trabajar con Willam Levy y Adela Noriga

Fernando Colunga es uno de los galanes de Televisa más cotizados para las telenovelas, pero después de un tiempo de estar alejado de la actuación el famoso actor aceptó actuar en la nueva telenovela “El Conde: Amor y Honor”.

Aunque este es un proyecto de Telemundo que está en filmación y se planea lanzar al aire en el 2023. Asimismo, se sabe que comparte el protagonismo con Ana Brenda Contreras y Marjorie de Souza.

Sin embargo, parece que no ha sido fácil trabajar con Fernando Colunga, ya que le dio varias condiciones a Ana Brenda Contreras para actuar con ella. Esta situación no es nueva, al parecer, el actor no soporta trabajar con William Levy y Adela Noriega.

¿Por qué Fernando Colunga se niega a actuar con estos actores?

Este es el motivo por el que Fernando Colunga no quiere trabajar con estos actores.

Se sospecha que el rechazo que siente Fernando Colunga por William Levy comenzó desde que actuaron en la telenovela “Pasión” en el 2007. Los problemas comenzaron porque el actor cubano resultó ser muy impuntual lo que acabó con la paciencia de Colunga.

Eso no es todo, el rumor indica que Colunga también rechaza a Levy porque el cubano supuestamente se relacionaba de más con otras actrices y ganaba más que el actor mexicano.

Asimismo, parece que la impuntualidad de Adela Noriega cuando actuaba junto a él también lograron que el actor ahora se niegue a trabajar con ella.

¿Quién es la pareja de Fernando Colunga 2022?

Fernando Colunga sale con Blanca Soto.

Se captó al famoso actor Fernando Colunga de 43 años junto a Blanca Soto, la pareja estaba en una cita romántica que recientemente expusieron en televisión por lo que es la nueva novia del galán de telenovelas.

