Revelan que Fabiola Campomanes sostuvo un romance con un narco

Fabiola Campomanes es una reconocida actriz de la televisión mexicana que en la actualidad se desarrolla como empresaria pero cobró gran popularidad en el medio del espectáculo gracias a su trabajo en exitosas telenovelas como “Teresa”, “Duelo de Pasiones” y muchos otros más.

No se puede negar que Fabiola Campomanes ha llegado a ser considerada como una de las mujeres más hermosas del mundo de la farándula pues la sensualidad que derrocha a sus 47 años de edad provoca que más de un caballero caiga totalmente rendido ante sus pies.

Pero parece que la actriz no ha tenido buena suerte al momento de elegir a sus parejas sentimentales pues en los últimos años se ha visto envuelta en grandes escándalos que terminan dañando su imagen público tal como pasó con el actor Jonathan Islas, quien la acusó de haberlo agredido físicamente.

Fabiola Campomanes es relacionada sentimentalmente con un presunto narcotraficante

Hoy vuelve a estar rodeada de la polémica pues han corrido una serie de rumores que aseguran que Fabiola Campomanes sostuvo una relación sentimental con George Khouri Layón, mejor conocido como “El Coqui”, quien fue acusado de pertenecer al cártel de los Beltrán Leyva.

Dicha información fue obtenida gracias a las declaraciones de Silvia Irabien, ganadora de Big Brother 2, pues aseguró que Fabiola Campomanes y “El Coqui” habían mantenido un romance, pues este se había presentado ante la actriz como un exitoso empresario y así evitar sospechas de sus nexos con el narcotráfico.

Fabiola Campomanes fue entrevistada en estos últimos días por los medios de comunicación, quienes aprovecharon la oportunidad para cuestionarla sobre su relación sentimental con el narcotraficante George Khouri Layón pero no negó ni confirmó dicha información.

"La verdad prefiero no hablar del tema, lo conozco a él, claro que sí lo conozco porque él tenía muchos antros en la Ciudad de México, pero ahora sí no tengo nada que decir, prefiero no hablar del tema, prefiero no hablar de ese tema, a mí no me gusta y ustedes lo saben hablar de mi vida personal...", dijo Fabiola Campomanes en la entrevista.

