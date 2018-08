Revelan que Demi Lovato podría abandonar el hospital luego de sufrir una sobredosis

Luego de haber sido hospitalizada de emergencia, la cantante Demi Lovato podría abandonar esta semana el hospital. La estrella de 25 años estuvo delicada de salud al recibir una sobredosis de heroína poniendo en riesgo su vida.

Cabe mencionar que la cantante ingreso de emergencia al hospital el pasado 24 de julio.

Algunos medios mencionan que Demi Lovato tendrá que tomar una decisión si debe acudir a rehabilitación tras pasar por una fuerte sobredosis.

Y es que hace unos días empezaron a mencionar que la salud de la cantante estaba empeorando luego de haber tenido nauseas extremas, fiebre alta y otras complicaciones tras haber sufrido una sobredosis de heroína.

Y es que una fuente cercana a la estrella reveló que el equipo de Demi Lovato está haciendo todo lo posible para que la cantante se mejore en un centro especializado.

Recordamos que la artista durante algunos años estuvo envuelta en diversos escándalos, luego de haber sido adicta a las drogas, sin embargo ella decidió rehabilitarse, a pesar de pasar años lejos de las drogas, la cantante revelo que tuvo una recaída hace algunos meses.

Tras haber revelado lo que ella había estado pasando, su equipo intento ayudarla con sus problemas en las adicciones a las drogas.

La familia de la estrella, comentó que Demi Lovato estaba muy asustada luego de haber sufrido una sobredosis en su casa de Beverly Hills, aunque mencionaron que por esta razón la cantante no quiera internarse por un tiempo para poder tratar su problema.

Demi Lovato estuvo rodeada de su familia a lo largo de este proceso de su ingreso al hospital, incluso su ex novio Wilmer Valderrama estuvo a su lado, pues al recibir la noticia de Demi Lovato de inmediato acudió al lugar donde estaba hospitalizado su ex novio a pesar de no estar juntos ambos mantienen una relación de amistad y de cariño por los años que duraron como novios.