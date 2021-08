Revelan que Billie Eilish es la estrella pop con el mejor vocabulario

Unos desarrolladores de una herramienta de búsqueda de palabras, revelaron que la cantante Billie Eilish es la artista que tiene el mejor vocabulario, pues en la herramienta llamada Wordtips, examinaron las letras de los artistas más escuchados de Spotify.

Y es que, en las listas de estrellas de pop moderno son los que normalmente escuchan los usuarios, pero cuando contaron las palabras utilizadas por cada famoso en sus letras así como el número de palabras únicas en cada mil frases, descubrieron que Eilish es una de las mejores.

En La Verdad Noticias te hemos compartido las famosas canciones de Billie Eilish, por lo que la joven artista de tan solo 19 años de edad, ha logrado popularidad con su música y ahora se ha colocado como la estrella pop que mejor usa las palabras.

Billie Eilish es la estrella pop con el mejor vocabulario

Eilish encabeza la lista por su vocabulario en sus canciones

De acuerdo al medio NME, la famosa encabeza la lista al utilizar 196 palabras únicas por cada mil en sus canciones, después de la joven artista, el segundo lugar lo ocupa Harry Styles con 159 palabras, mientras que Lizzo obtuvo el tercer lugar al usar 153 palabras.

De igual forma otros nombres de artistas también aparecieron en el top y fueron la cantante Shakira con 151, Janelle Monáe y Lorde que empataron con 149, dejando en claro que los artistas han procurado usar las palabras adecuadas para sus temas.

Los artistas tienen una tarea difícil al componer canciones, ya que tienen que combinar varias cosas para lograr un exitoso tema que se coloque en las listas de popularidad además de que llegue a millones de personas, pues la letra es fundamental.

Cabe mencionar que la cantante lanzó el pasado 30 de julio su esperado segundo disco llamado Happier Than Ever, un álbum que ha sorprendido a sus admiradores, la famosa ha demostrado madurez, pero también es buena con las palabras.

En la lista también se encuentran famosos cantantes, pues Wordtips también tiene un ranking con artistas legendarios, en la lista encabeza Patti Smith con 217 palabras únicas, luego Joni Mitchell con 199, Björk con 197, mientras que Jin Morrison con 177.

Por otro parte, Lou Reed logró componer la canción con el mejor vocabulario, pues “The Murder Mystery” que grabó junto a The Velvet Underground tiene 639 términos únicas, pues la canción tuvo más palabras rebuscadas de toda la historia.

¿Qué le gusta a Billie Eilish?

A la famosa cantante Eilish le gustan las galletas con chispas de chocolate

Por otro lado, los internautas se han cuestionado que le gusta a la joven cantante y es la comida picante, galletas con chispas de chocolate, puré de papas con salsa, su color favorito es el amarillo, mientras que su perfume favorito es Gucci Premiere.

El artista favorito de la cantante es Tekno Miles, su película favorita en la categoría de terror es "The Babadook" y "We Need to Talk About Kevin"; la cantante Billie Eislish también tiene buenos gustos, aunque la joven ha sido muy reservada sobre su vida sentimental.

