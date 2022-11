Revelan que Andrés García está perdiendo la claridad mental

La salud de Andrés García estaría pasando por un complicado momento.

La salud de Andrés García sigue generando gran preocupación y ahora se dieron a conocer nuevos detalles que indicarían que está enfrentando problemas de claridad mental, misma que según las declaraciones de su hija, no le permiten percibir la realidad.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Andrés García y su hija Andrea García se han mantenido distanciados desde hace varios años y es la actriz quién asegurá que el actor sigue disgustado con ella debido a su estado de salud.

Recordemos que desde hace un par de meses, Andrés García ha acaparado los titulares del mundo de la farándula, debido a que fue diagnosticado con cirrosis hepática, mismo que han afectado su calidad de vida.

¿Andrés García estaría enfrentando problemas "mentales"?

¿Cómo se encuentra de salud Andrés García?

En una reciente entrevista, Andrea García, reveló que sigue distanciada de su papá y según sus declaraciones esto sería porque el actor no está al cien, pues la claridad mental estaría siendo afectada debido al mal funcionamiento de su hígado.

“Por el mismo proceso, las personitas a veces pierden la claridad mental, yo he consultado mucho con doctores, incluso hay un proceso que es, el hígado ya no puede procesar las toxinas, entonces se van al cerebro, a veces, aunque uno se quiera comunicar con la persona, no es como cuando una persona está completamente sana” dijo.

De igual forma aseguró que ha logrado comunicarse con Andrés García y que incluso llegaron a una reconciliación, sin embargo un día después bloqueó toda comunicación:

“Fue precioso, nos dijimos que nos amábamos y todo precioso, pero ya después, al otro día, volvió el mismo patrón, no me contestó el teléfono, me bloqueó, tengo cero acceso” confesó. La actriz se dijo muy comprensiva y confesó que tiene toda la intención de respetar el proceso que esta viviendo su padre.

¿Qué pasó entre Andrés García y su hija?

¿Qué ha pasado entre Andrés García y Andrea García?

Luego de la primera caída que Andrés García sufrió, el actor informó que no quería saber nada de Andrea García, pues presuntamente ella lo había acusado de abuso sexual.

Tales declaraciones fueron desmentidas por Andrea, quién publicó un video donde le pedía a su papá una oportunidad para aclarar el mal entendido, pues dijo que nunca había dado tales comentarios.

Desde entonces, Andrés García ha declarado que no ha existido ningún acercamiento, aunque es su hija quién asegura que han logrado comunicarse.

