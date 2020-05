Revelan que Amanda Bynes no está embarazada ¡OMG!

El pasado mes de marzo una extraña fotografía causó revuelo, ya que Amanda Bynes y su prometido compartieron una publicación de una ecografía, dando a conocer que estaban en la dulce espera de su primer bebé.

Recordamos que en el Día de San Valentín la ex estrella juvenil reveló a través de su cuenta de Instagram que se había comprometido con su novio, pero las cosas se complicaron y decidió terminar su relación amorosa con Paul Michael.

Pero ahora un nuevo escándalo ha surgido con respecto a Amanda Bynes, pues luego de revelar que estaba esperando un bebé, su abogado desmintió aquella información, y aseguró que la actriz no está en una instalación de vida sobria.

Amanda Bynes no está embarazada

David Esquibias el representante legal de la actriz comentó a la revista US Weekly, que la ex estrella de la pantalla chica no se encuentra en la espera de un bebé, luego de que la actriz compartió una imagen de una ecografía.

La extraña fotografía que compartió en las redes sociales de su embarazo fue eliminada, lo que ha dejado intrigados a sus fans, pues la última publicación que subió Bynes fue a principios de marzo junto a su prometido.

Recordamos que Amanda Bynes ha tenido una vida complicada tras darse a conocer las adicciones que padece, pues la razón de su ruptura con su novio a principios de año fue porque la actriz había sido internada a un centro psiquiátrico, debido a su inestabilidad mental.

Recordamos que la ex estrella de la pantalla chica logró popularidad con su programa "The Amanda Shows" que se transmitía en Nickelodeon. Posteriormente incursionó en el mundo del cine, pero tras varios años de trabajo, para el año de 2010 anunció el final de su carrera como actriz.

