Revelan primer avance de 'Corona de Lágrimas 2' con Victoria Ruffo

Revelan primer avance de 'Corona de Lágrimas 2'

Televisa ha revelado el primer avance oficial de Corona de Lágrimas 2, telenovela producida por José Alberto Castro y que traerá al elenco original de su primera parte, incluida Victoria Ruffo.

Con la trama centrada 10 años después, el melodrama contará los sucesos posteriores a la boda entre Olga y Patricio, además de tener a nuevos personajes que llegarán a complicar la vida de Refugio, quien narra en el promocional que en estos años ha pasado por muchos altibajos.

La telenovela que en su momento pensaba en cambiar de nombre, incluso ya tiene fecha de estreno por lo que en La Verdad Noticias te compartimos todos los detalles

Primer promocional de la segunda parte de #CoronadeLágrimas con Victoria Ruffo, Alejandro Nones, José Maria Torre, Mane de la Parra y Ernesto Laguardia que llegará el LUNES 29 DE AGOSTO a las 6:30PM por el @Canal_Estrellas



pic.twitter.com/4minORMDD4 — detlnovelas �� (@detlnovelas1) July 31, 2022

Fue en 2012 cuando José Alberto Castro sorprendió con la nueva versión de Corona de lágrimas, telenovela que hizo exitosa su protagonista Victoria Ruffo y la cual ahora tendrá una segunda parte 10 años después.

En el promocional podemos ver al elenco original de la telenovela y los cambios por los que han atravesado en estos últimos 10 años, sorprendiendo además con el regreso de Ernesto Laguardia como el gran villano del melodrama Rómulo Ancira.

Cabe resaltar que para esta segunda parte no tendremos el regreso de Adriana Louvier, pues la actriz no pudo estar presente debido a compromisos de agenda en las filmaciones de una producción para Netflix y su lugar lo ocupa la Geraldine Bazán, aunque aún no se sabe si será con el mismo personaje.

¿Cuándo se estrena la telenovela?

Junto al primer avance promocional, Televisa reveló la fecha de estreno de la telenovela, concretamente será el 29 de agosto en el horario de 6:30 de la tarde.

Entre elenco podemos destacar a Victoria Ruffo, Mane de la Parra, Alejandro Nones, José Maria Torre, Ernesto Laguardia, Maribel Guardia, África Zavala y la participación especial de Casandra Sánchez Navarro.

'Corona de Lágrimas 2' es una de las telenovelas más esperadas del año y que pretende marcar historia con la continuidad de un melodrama, algo nunca antes visto en Televisa.

