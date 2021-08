Revelan nuevos detalles del intento de suicidio de la ex esposa de Eminem

Han pasado unas cuantas semanas desde que Kim Scott, la ex esposa del rapero Eminem, se convirtiera en tema de conversación en las redes sociales, esto luego de que se diera a conocer la noticia de su intento de suicidio. Ahora, la Policía de Michigan, Estados Unidos da nuevos detalles de este suceso que pudo haberle costado la vida.

De acuerdo a información compartida por el sitio Page Six, el pasado 30 de julio los agentes acudieron a la casa de Kim, quien en ese momento se estaba desangrando en su baño. Cabe destacar que la llegada de la policía ocurrió gracias a la oportuna llamada que alertaba sobre un posible intento de suicidio.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a Scott con varias heridas en las piernas.

Asimismo, se describe el intento de suicidio de la ex esposa del rapero de una manera muy explicita. Según el documento ella se encontraba sentada en el piso de su baño sosteniendo con sus manos un objeto no identificado y una gran cantidad de sangre que había surgido a raíz de las profundas heridas que se había hecho en las piernas.

Kim Scott intentó golpear al oficial

El intento de suicidio ocurre a una semana de la muerte de su madre.

Tras la llegada de los oficiales, la mujer de 46 años de edad tuvo que ser inmovilizada, esto debido a que ella intentó golpear a quien trataba de acercarse. También destacó que tenía dificultad para hablar y que a su lado había una caja de cartón con mensajes para la familia.

Testigos del lugar aseguraron que la esposa del intérprete de '8 Mile' les había mandado mensajes de texto muy extraños, motivo por el cual decidieron ir a su casa. Fue ahí donde la encontraron boca abajo y rodeada de sangre. Este lamentable suceso ocurre un día después de haber celebrado el funeral de su madre, la señora Kathleen Sluck.

¿Qué pasó con la esposa de Eminem?

La ex esposa del rapero volvió a ser titular de los medios a nivel internacional.

La Verdad Noticias te informó hace unos días que Kim Scott tuvo que ser hospitalizada de emergencia tras un intento de suicidio. Cabe destacar que esta no es la primera vez que la ex pareja de Eminem, quien en mayo pasado celebró los 20 años del álbum The Marshall Mathers LP, atenta contra su vida. En octubre del 2015 chocó de manera intencional.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales