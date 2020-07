Revelan nuevos detalles de la fuerte enemistad de Charlize Theron y Tom Hardy

Dayna Grant, una de las dobles de acción de Charlize Theron, recientemente salió a divulgar sobre la notoria disputa entre Tom Hardy y la actriz mientras trabajaban juntos en Mad Max: Fury Road, aclamada por la crítica.

Hot New Hip Hop captó los comentarios de la doble de acción sobre su situación mientras trabajaba con Tom Hardy y Charlize Theron, quienes no se llevaban bien mientras protagonizaban el remake de la clásica película de Mel Gibson.

Grant afirmó que era un momento difícil para ella porque realmente no se querían, y que tenía que pasar tiempo con los dos. Según el doble, Charlize Theron y Tom Hardy vendrían a hacer una escena juntos, pero estaba claro que no querían hacerlo.

Las estrellas de Mad Max Fury Road nunca han resulto sus diferencias

La doble de acción también dijo que con frecuencia tomaría el lugar de la actriz en las grabaciones. Según se informa, la forma en que el equipo de filmación evitó la tensión fue inteligente.

El doble de acción de Tom Hardy trabajaría con Charlize Theron y la doble de Charlize trabajaría con Tom. Básicamente, estaban trabajando con las personas opuestas, explicó Dayna Grant.

Tom Hardy y Charlize Theron nunca revolvieron problemas

Según Grant, sabía desde el principio que habría problemas. Ella dice que hubo una tensión obvia entre ellos al principio, especialmente durante la coreografía de la pelea, que fue donde todo comenzó en primer lugar.

Aunque el par de celebridades no encajaba bien, Mad Max: Fury Road se convirtió en una de las mejores películas de ese año. Tiene una calificación increíblemente alta en Rotten Tomatoes y le fue bien en la taquilla.

Desde entonces, tanto Tom Hardy como Charlize Theron se han convertido en algunos de los artistas más buscados en el negocio. Ambos actores han aparecido en varias películas de acción de alto perfil, incluidas The Dark Knight Rises de Hardy y The Old Guard con Theron.

Como se informó anteriormente, Netflix lanzó una publicación en las redes sociales a principios de la semana pasada en la que proclamaban que The Old Guard era uno de sus mejores artistas hasta el momento.

Con respecto a la enemistad de Tom Hardy y Charlize Theron, no han trabajado juntos, sin embargo, han hablado sobre sus problemas en entrevistas anteriores.