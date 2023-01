Revelan conversación de Piqué y Clara Chía, en plena infidelidad a Shakira

Aseguran que Clara Chía habría presionado a Piqué para hacer pública su relación.

El conflicto entre Shakira, Piqué y Clara Chía continua, pues ahora se han revelado presuntas conversaciones que el exfutbolista y la joven habrían sostenido, esto mientras le era infiel a la cantante, y donde la estudiante le dejó en claro que no sería una conquista más.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Shakira y Piqué se han mantenido en el ojo mediático, desde que en junio pasado, confirmaron su separación, en medio de fuertes especulaciones de infidelidad.

Aunque hasta el momento, Piqué no ha dado declaraciones con respecto a su separación con Shakira y el noviazgo que sostiene con Clara Chía, se siguen filtrando detalles de la infidelidad que la cantante vivió, y que ha acaparado los chismes de la farándula, desde hace más de 7 meses.

Filtran conversación entre Clara Chía y Piqué

Revelan que Clara Chía se negaba a ser solo una conquista para Piqué.

El periodista español, Roberto Antolin, dio a conocer una presunta conversación que Piqué y Clara Chía habrían sostenido cuando el exfutbolista seguía en una relación con Shakira, en donde la joven le habría exigido que se decidiera sobre el futuro de su romance, pues no estaba dispuesta a ser otra infidelidad más.

“Clara era una becaria y empezó a tontear con ella. Cuando empiezan a salir, ella fue con las cosas claras desde el comienzo. Cuando Piqué empieza la relación con Clara, ella le pone los puntos sobre las íes”, contó.

Según las declaraciones del periodista, Clara Chía le habría dicho a Piqué: “Yo no voy a ser una más, yo no voy a ser una aventura y una infidelidad más en la vida tuya y de Shakira, yo no voy a ser un rollo ni me vas a ocultar”.

De igual forma, reveló que habría sido Clara Chía quién habría presionado a Piqué para que hiciera pública su relación:

“Si tú quieres estar conmigo, vale, sal ante los medios y di que ya no estás con Shakira, y si no lo dices tú lo digo yo” habría dicho Clara Chía.

¿Quién terminó la relación de Shakira y Piqué?

¿Qué pasó entre Shakira y Piqué?

Según diversas filtraciones, quién habría decidió terminar con la relación de 12 años, habría sido Shakira, esto tras descubrir la infidelidad de Piqué con Clara Chía.

La cantante habría sido quién le exigió a Piqué abandonar la casa que compartían con sus dos hijos, pese a los intentos del exfutbolista de reconciliarse.

Aunque Shakira no se había pronunciado ante los rumores de infidelidad por parte de Piqué, fue en su última canción, donde habría confirmado que estos si existieron.

