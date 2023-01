Revelan los secretos tras la infidelidad de Gerard Piqué a Clara Chía Martí

Desde hace unos días Gerard Piqué no ha dejado de dar la nota primero por las contestaciones que ha hecho de la nueva canción de su ex , la cantante colombiana Shakira, quien no se ha guardado nada y ha arremetido contra el exfutbolista en el BZRP Music Sessions 53.

Y es que las frases de la colombiana se han vuelto todo un himno para las mujeres empoderadas y quienes quieren superar sus amoríos, pero lo que más ha llamado la atención de la letra son las referencias a lo mala persona que Shaki dice que es el catalán.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, la ex pareja se encontró para celebrar el cumpleaños de su hijo Milán quien cumplió 10 años, por lo que ahora Piqué se encuentra en el ojo público tras revelarse más detalles de su infidelidad hacia Clara Chía.

Los secretos tras la infidelidad de Piqué

Desde la semana pasada el paparazzi Jordi Martin, quien ha seguido muy de cerca la polémica entre Shakira y Pique´, reveló que el excentral del FC Barcelona le había sido infiel a su nueva novia con una abogada de nombre Julia Puig, y aunque esta puso como privadas sus redes sociales para evitar que se filtrara cualquier tipo de información, los medios españoles han revelado más secretos sobre la infidelidad.

Una de las frases de la BZRP Music Sessions 53 dice "Yo valgo por dos de 22", misma que ahora cobra sentido después de que se supiera que Julia ronda también por sus 20 años, por lo que la artista se referiría a que sabía de la existencia de otra chica con la que Gerard le puso los cuernos y que tenía esa edad.

Pero ahora es el portal socialité quien ha aportado más detalles a la situación al revelar que la relación entre Julia y Piqué se habría dado desde hace más tiempo del que creemos, pues una testigo anónima explicó que el catalán fue visto hablando con una mujer de manera cariñosa en una discoteca, mientras ya estaba en una relación con Clara Chía, pero ahora este le ha hablado para que guarde el secreto.

"Toda Barcelona sabe que se liaron hace dos o tres años y él le escribe para volver a hablar. La joven tiene pelo castaño, ojos rasgado, nariz respingona y facciones muy juveniles. Piqué se lo niega todo a Clara y dicen que se ha puesto en contacto con ella (la abogada) para que no diga nada. Ella, por su parte, cierra sus redes para proteger su imagen." expresa.

¿Quién es Julia Puig Gali?

Julia Puig Gali es una joven abogada de Barcelona que tiene una maestría en Derecho Penal Económico y Corporate Compliance, tiene actualmente 23 años de edad, la misma edad que Clara Chía y se rumora que sería familiar de Ricky Puig, amigo íntimo y excompañero del exfutbolista en el Barcelona.

De hecho la novia de Riqui, Gemma Iglesias, quienes se cree que le presentaron a Clara Chía, ha borrado de su feed de Instagram todos los registros en el que se ve junto a la abogada para evitar ataques y malos comentarios de la "nueva amante de Piqué".

