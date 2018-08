Revelan los costosos gastos de los hijos de Brad Pitt y Angeline Jolie

La famosa ex pareja de Hollywood tal parece que aún no pueden arreglar sus diferencias, ante la demanda de divorcio y la manutención que alego la actriz en contra de Brad Pitt al decir que él no ha dado la manutención de sus hijos.

El divorcio de la famosa pareja de Brad Pitt y Angelina Jolie ha sido muy polémico estos últimos meses, las diferencias de ambos ha propiciado a que su divorcio se alarga.

Luego de haber anunciado su separación hace casi dos años, la pareja no logro llegar a un acuerdo sobre la situacion de la custodia de sus hijos.

Diversos medios tras el escándalo de ambos sobre los gastos de los hijos, han revelado las cantidades que se requiere para solventar los gastos de los niños.

Recodamos que el pasado 7 de agosto la actriz Angelina Jolie interpuso una demanda por la falta de manutención de sus hijos, diciendo que el actor no había cumplido con los gastos de Maddox, de 17 años, Pax, de 14, Zahara, de 13, Shiloh, de 12 y los gemelos Vivienne y Knox, de 10 años.

Ante esta situación el actor menciono que si le había proporcionado el dinero a la actriz para cubrir los gastos de su familia.

El actor ha gastado más de 1 millón 100 mil euros desde la separación con la actriz, además dio 7 millones de euros para una casa.

Una exclusiva revista reveló los detalles de los costosos ingresos de sus hijos, al contratar una niñera, Angelina Jolie y Brad Pitt tendrían que pagar 125 mil euros al año, sumando los viajes que realizan.

Además de la gran cantidad ambos tendrían dos niñeras, tutores, siendo una cantidad de 88 mil euros anuales, aunque la suma total de los gastos puede variar por la especialización y el número de profesores.

Tras las constantes demandas de ambos, Angelina Jolie tuvo que regresar a Estados Unidos con sus hijos, ya que el juez le ordeno que lo hiciera por el procedimiento de su divorcio.