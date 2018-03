Revelan los costos para entrevistar a... La Mars

Cuando Jason ( @spiderspeedster ) me toma fotos 📸💥 Siento que estoy dentro de una película de #timburton 🎥

En esencia, De Anda se declaró fan de la chica.

“Estoy muy de acuerdo con ella –escribió De Anda–. A menos que vayas a una escuela muuuUuuUUuuUUy chingona, la educación previa a la universidad, apesta… Así que ahora me sorprende ver a la banda superadoctrinada llorarle a la pinche escuela...”.

“Por eso, doble mérito a La Mars. Aun sabiendo que la gente no iba a estar de acuerdo con ella, de ser perfectamente consciente de que estaba hablando de un TEMA PROHIBIDO, se plantó frente a la cámara y dijo lo que pensaba con una elocuencia y un carisma que nuestros políticos de popó envidiarían”, agregó De Anda.

Por todo lo anterior era buena idea entrevistar a La Mars. Y empezamos a buscarla para pedirle una cita. La solicitud se envió a un correo de contacto, no a un mail personal. La respuesta tardó un poco y no fue un sí o un no tradicionales, sino un amable saludo acompañado de una cotización.

¿Cotización? Sí, si queríamos hablar con La Mars, teníamos que pagar.

¿Cuánto? Como dice Jarabe de Palo, ‘depende’.

- 2,000 pesos, si la entrevista se hacía por teléfono y duraba cinco minutos.

- 3,500 pesos, si duraba cinco minutos y se hacía a través de una videollamada.

- 5,000 pesos, si respondía a las preguntas en video y la sesión duraba entre 5 y 8 minutos y,

- 5,000 pesos también, por un conversación en persona de cinco minutos.

Sí, cinco mil pesos por cinco minutos de una charla cara a cara con la Mars. En todos los casos, los temas a tratar, incluso las preguntas, tendrían que enviarse por anticipado.

Y si la “figura pública”, decía el correo con la cotización, tuviera que trasladarse a la Ciudad de México, por ejemplo, para hacer la entrevista en la redacción del diario, se tendrían que comprar dos boletos de avión (viaje redondo) y asegurar alojamiento en un hotel de 4 estrellas.