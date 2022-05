Revelan las primeras imágenes oficiales de la secuela de "Avatar"

Secuela de Avatar revela sus primeras imágenes

Tan solo unos días atrás se nos reveló el título oficial para la secuela de Avatar y ahora James Cameron nos regala las primeras imágenes oficiales del filme.

En las imágenes reveladas este día podemos darnos una idea de cómo se enfocarán en los oceános de Pandora, al mismo tiempo que dan introducción a nuevos personajes.

"The Way of Water" además revelará su primer tráiler junto al estreno de "Doctor Strange 2" en cines, tal como en La Verdad Noticias te habíamos adelantado.

James Camerón reveló una serie de imágenes de la tan esperada secuela de su filme, resaltando además la introducción de nuevos personajes a la saga más ambiciosa de la actualidad.

El reconocido cineasta insistió mucho durante todos estos largos años que quería llevar al límite el mundo audiovisual y vaya que con estas imágenes nos da una pista.

Por si fuera poco, estas imágenes podrían formar parte del primer tráiler del filme que, tal como te habíamos adelantado, llegará el próximo cinco de mayo con el estreno de Doctor Strange.

"Avatar The Way Of Water"

Es realmente muy poco lo que se sabe de la trama de esta cinta, sin embargo te compartimos el único sinópsis que hay al momento.

«Ambientada una década después de los acontecimientos vividos en la primera aventura, este filme contará la historia de la familia Sully. Esta familia está compuesta por Jake, Neytiri y sus hijos y seremos partícipes de los problemas que están persiguiéndolos a todos ellos. Deben mantenerse a salvo, cueste lo que cueste. Para eso, librarán batallas que les permitirán sobrevivir y sufrirán tragedias».

La secuela de Avatar llegará el 16 de diciembre de este año y tendrá camino libre en cartelera para romper de nueva cuenta récords en taquilla.



