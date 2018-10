Revelan la sentencia legal entre Marjorie de Sousa y Julián Gil

Luego de mas de un año que han tenido indiferencia tras la custodia de Matías, los famosos actores Marjorie de Sousa y Julián Gil, han protagonizando diversos escándalos, debido a los problemas legales que han tenido desde el nacimiento de su hijo.

La venezolana Marjorie de Sousa dio a conocer la sentencia final del caso que mantenía con su ex pareja Julián Gil por la custodia de su hijo Matías Gregorio.

Tras meses de realizarse fuertes comentarios sobre las situaciones en torno a las visitas de familiares, han revelado la sentencia legal entre Marjorie de Sousa y Julián Gil.

El galán de las telenovelas Julián Gil, tendrá que entregar de pensión alimenticia, el 20 % de sus ingresos para Matías.

“Fue confirmada en el 20% sobre los ingresos del Sr. Julián Gil a favor de mi menor hijo Matías, esto confirma lo que desde un inicio la autoridad consideró como lo justo para que se puedan cubrir todas las necesidades de mi hijo y todo lo que conlleva su entorno”.

La custodia de Matías seguirá siendo de la actriz venezolana Marjorie de Sousa.

“En cuanto hace a la custodia les quiero comentar que se ha confirmado de igual forma que ésta continúe siendo de su servidora de forma permanente como lo ha venido siendo desde que inició este penoso proceso”.

El juez dio la resolución que las visitas del actor argentino Julián Gil con su hijo Matías serán de una vez cada mes.

“Atendiendo a lo indicado por el pediatra, su señoría consideró que estas deberán de llevarse a cabo el primer domingo de cada mes fuera del centro de convivencia de las 11:00 horas a las 17:00 horas y acompañado y supervisado de las personas que habitualmente lo asisten haciendo la entrega recepción de mi menor hijo en el Centro de Convivencia el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Mexico”.

Aunque la venezolana continuará insistiendo para obtener el pasaporte de Matías, ya que desea sacar al pequeño del país, pero esto no se ha llevado a cabo, debido a que no cuenta con el permiso del padre del niño; Julián Gil no ha dado su consentimiento.

Tras darse a conocer la situación legal de los famosos actores, Julián Gil a través de su cuenta social de Instagram comentó lo feliz que esta con esta gran noticia.

“Estoy muy feliz de poder reencontrarme con mi hijo Matías después de más de 500 días sin poder tener una sana convivencia, ahora sí nadie nos podrá separar. Te amo hijo”. Mencionó Julián Gil.