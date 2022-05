Revelan la razón por la que Johnny Depp no mira a los ojos a Amber Heard

Durante el juicio que enfrenta Johnny Depp contra Amber Heard, los abogados del actor revelaron la razón por la que el actor no la ha mirado a los ojos e incluso mostraron un desgarrador audio que comprueba la verdad.

Recordemos que en La Verdad Noticias te dimos a conocer que Amber Heard suplicó llorando que Johnny Depp la dejara en paz, durante su testimonio, frente a la corte.

Ahora la abogada del actor, cuestionó a Amber Heard, sobre varios detalles íntimos de su relación, que implica parte de las acusaciones que ha hecho la actriz.

En diversas ocasiones, la actriz Amber Heard fue fuertemente cuestionada por la defensa legal del actor y se vio acorralada por algunas pruebas que mostraron.

En uno de ellos, Amber Heard quedó evidenciada al asegurar que donaría parte del dinero que Johnny Depp le dió por su divorcio, sin embargo esto no sucedió.

Además uno de los detalles que más han llamado la atención de los fanáticos en el juicio, fue resuelto, pues dieron a conocer la razón por la que el actor nunca ve a su exesposa a los ojos y se trataría de una promesa.

Desde que comenzó el juicio del actor Johnny Depp contra Amber Heard, se ha mostrado tranquilo, sin embargo ha llamado la atención que nunca ha visto a la actriz a los ojos.

Sin embargo, el pasado 17 de marzo, Camille Vasquez reveló la razón por la que no mira a la actriz, aunque primero la cuestionó:

“El señor Depp no la ha volteado a ver en ningún momento del juicio ¿es correcto?, a lo que Amber respondió que “no”.

Luego le preguntaron: “Sabes exactamente por qué el señor Depp no te mira ¿no?”, “Él le prometió que nunca la volvería a ver a los ojos nuevamente ¿es correcto?”

Aunque Amber respondió que no recordaba, la abogada mencionó que la penúltima vez que se vieron, el actor se negó a darle un abrazo que ella le pedía y le prometió que no la volvería a ver, tal como mostraron en un audio.

“Nunca vamos a volver otra vez, no me quites los lentes. ¿Quieres verme a los ojos? No los volverás a ver”.