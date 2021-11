Revelan la razón del rompimiento entre Britney Spears y Justin Timberlake

Britney Spears y Justin Timberlake fueron una de las parejas más famosas e inolvidables de la farándula de Hollywood pero por mucho tiempo ha sido un completo secreto la razón por la que terminaron su relación sentimental.

Cuando se acercó el final de la relación y terminaron, el cantante le prometió a la joven que jamás diría la verdad sobre por qué terminó su relación y, hasta el día de hoy, así ha sido. Sin embargo, en medio de la ruptura, un tema que fue muy comentado era la virginidad de la famosa.

Todo esto surgió ya que incluso la propia Britney publicitaba acerca de su abstinencia hasta llegar al matrimonio y fue el guapo Timberlake quien sembró la duda en una entrevista privada que tuvo con Barbara Walters en ABC News.

¿Justin Timberlake traicionó a Britney?

Tras la traición de Justin, Britney, con el tiempo solo hizo un par de declaraciones.

“Solo me he acostado con una persona en toda mi vida. Fue después de dos años de relación con Justin y pensé que él era el hombre de mi vida. Por lo visto, me equivoqué. No creí que iría al programa de Barbara Walters y me vendería de esa forma”.

Por otra parte en el año 2011, el hombre se sinceró y, una vez más hablando de la popular Britney, le pidió disculpas en una entrevista:

“Le deseo lo mejor. No hemos hablado en 9 o 10 años. Éramos parecidos, chicos de pueblo que se dedicaban a lo mismo. Pero luego, te haces mayor y la manera de ser que tenías siendo un crío ya no tiene sentido. No hablo por ella, pero al menos yo era una persona totalmente diferente”.

Ahora en 2021 la prensa ha comentado que este tema podría ser la razón principal por la que la pareja terminó.

¿Cómo luce Britney Spears actualmente?

La cantante Britney Spears en varias ocasiones ha espantado a sus fans por su extravagante apariencia y extraños bailes pero la cantante ha aclarado en varias ocasiones que lo único que quiere es expresarse y que ya no le importan las criticas de la gente.

Tras el fin de la tutela, Britney está muy bien y feliz de haber recuperado su libertad y de poder planear su boda con el hombre que podría ser el amor de su vida, Sam Asghari.

