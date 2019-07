Revelan la primera imagen del 'Barón Zemo' en Marvel (FOTO)

El universo cinematográfico de Marvel continua sorprendiendo a sus fans con los nuevos avances que presentó en la fase 4 de su catalogo de películas, entre las que finalmente tendremos series televisivas de nuevos personajes.

Uno de los proyectos confirmados fue ‘The falcon an The Winter soldier’ en el cual veremos más de cerca de los dos sidekicks del Captain America y podremos ver que sucedió con ellos tras los hechos que tuvieron lugar en Endgame.

Una de las sorpresas que esta serie nos traerá es al nuevo Capitán América, pues el viejo Steve Rogers le heredo su escudo y con el el manto del héroe, por lo que ahora el tendrá esta identidad, pero también tendrá un antiguo enemigo.

¿Quién será el villano de la serie?

Se ha revelado que el villano al que Bucky y Sam enfrentarán en la serie es nada más y nada menos que Helmut Zemo, el temible criminal responsable de los hechos que vimos en Captain America: Civil War.

Después de que fue encarcelado por sus crímenes, aparentemente el personaje se las ingenió para escapar, por lo que ahora se dedicará a hacerle la vida imposible a estos héroes.

El barón Zemo nace

A pesar de que conocimos su identidad, ese no es el aspecto que tiene originalmente, pero esto aparentemente cambiara, ya que Daniel Brühl, el actor que le da vida Helmut Zemo publicó una foto de la nueva apariencia del villano.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram Daniel Brühl dejó ver a sus fans el aspecto que tendrá en la serie, donde finalmente usará su atuendo clásico con la máscara purpura.

Aunque la imagen tiene una calidad muy mala, se puede ver con claridad el uniforme del Barón Zemo, el cual tiene su clásica mascara parecida a un pasamontañas militar, pero lo seguro es que el personaje tendrá un nuevo aspecto.

