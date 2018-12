Revelan la primera imagen de Jake Gyllenhaal como Mysterio (FOTO)

Una de las películas más esperadas del próximo año es sin duda la segunda parte de la nueva saga del superhéroe más famoso de Marvel: Spider-Man

Y es que aunque se saben detalles, la trama de la película aun es un misterio, ya que ni el mismo Tom Holland (quien es conocido por filtrar detalles de las películas de Marvel) ha podido descubrir a que se enfrentará en esta nueva entrega. Aunque ya se tiene información del nuevo villano.

¿De quién se trata?

Jake Gyllenhaal

Se trata nada más y nada menos que de Mysterio, el personaje interpretado por el famoso actor Jake Gyllenhaal, de quien ya se tiene la primera imagen de cómo se vería en la película.

La imagen fue compartida y rápidamente se hizo viral en redes, pero aunque tiene un buen aspecto no fue del completo agrado de los fans, ya que difiere mucho del traje original, y su clásico color verde. Además de esto, el “preview” del personaje aparece sin su icónico casco, por lo que incluso los fans se dieron a la tarea de modificarlo para descubrir cómo se vería.

Aun no existen muchos detalles de la película, únicamente se sabe que el personaje no iniciará como un villano, sino como un apoyo para Spider-Man quien combatirá a “Los elementales” un grupo de villanos con poderes a base de los elementos (Hellfire, Hydron, Magnum y Zephyr)

Mysterio, personaje de Marvel

Cabe destacar que Quentin Beck, el nombre de real de Mysterio, es uno de los villanos más formidables de Spider-Man, y aunque no posee súper poderes, sus habilidades de ilusiones ópticas no son un juego, pues son tan poderosas que incluso ha engañado a Wolverine para matar a todos los X-men, haciéndole creer que eran los villanos de Marvel. (Esto pasó en Old Man Logan)

Fan art de Jake Gyllenhaal como Mysterio