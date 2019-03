Revelan la lista de personajes de "Morbius" (FOTOS)

No hace mucho se confirmó el comienzo de la filmación de "Morbius: the Living Vampire", en la cual el famoso actor Jared Leto regresará al mundo de los superhéroes tras el aparente fracaso en DC Comics como “The Joker” en la cinta Suicide Squad, la cual tendrá un reinicio a cargo del ex director de Marvel James Gunn. Ahora, esta película sobre uno de los villanos más peligrosos de Spider-Man se une, junto a Venom, a la lista de spin-offs del universo del héroe arácnido.

Tras la noticia, solo se confirmó la actuación de Jared Leto, pero ahora han liberado la lista de personajes que participaran en el filme e incluye a un actor muy famoso que estaba en negociaciones para ser incluido.

¿Quiénes son los actores?

Jared Leto/Michael Morbius

Primero que nada, el actor es el protagonista de la película la cual trata sobre como un científico se convirtió en vampiro cuando intentaba curarse de una rara enfermedad. Pero a pesar de la sed incontrolable de sangre que desarrollo fue capaz de controlarse y comenzó a operar como un vigilante/anti héroe, el cual castigaba a los criminales que creía que lo merecían pero por sus métodos siempre ha tenido altercados con muchos héroes, principalmente con Spider-Man.

Jared Leto

“Un científico que, al tratar de encontrar una cura para una rara enfermedad sanguínea, accidentalmente se transforma en un vampiro viviente que, aunque disgustado por su propia sed de sangre, opta por atacar a los criminales que considera indignos de la vida”.

Matt Smith/Loxias Crown

Este también fue uno de los actores confirmados pronto para el proyecto, y al parecer es quien será el némesis de Michael Morbius en la cinta, pues al igual que él se convirtió en vampiro, con la única diferencia que el no controló su sed de sangre, sino que se dejó llevar por el instinto, volviéndose un asesino, razón por la cual Morbius se enfrenta a él, pues a pesar de sus métodos violentos el quiere hacer el bien.

Matt Smith

Adria Arjona/Martine Bancroft

La primera actriz confirmada para la película. Y al parecer ella será el interés amoroso del protagonista. Pero es de suponer que será mucho más. No dan más detalles, pues en los cómics ella se mantiene al lado de Michael Morbius tras su transformación, pero en un intento por comprenderlo tiempo después se convierte en un vampiro, cosa que no le pareció nada a Michael, pues a pesar de ser uno tiene un odio muy grande por la especie, y por eso se vio obligado a asesinarla.

Adria Arjona

Jared Harris

Este actor interpretará al mentor del protagonista. El medio no aclara nada más pero es de suponer que no se refiere a su versión como vampiro sino como científico.

Jared Harris

Tyrese Gibson

Tras su constante insistencia por ser parte de un cinta de superhéroes, como se vio en su intento por ser Green Lantern, el actor ha sido fichado para esta cinta, aunque al parecer su papel no esta del todo decidido pues al parecer será un agente del FBI que emprenderá una caza en contra de Morbius, pero no es algo confirmado, ya que este papel era el que Jared Harris tendría, aparentemente.

Tysere Gibson