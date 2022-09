Revelan la identidad del supuesto hijo que Shakira abandonó en Colombia

El supuesto hijo de la colombiana con Santiago Alarcón

Por si no le bastaban ya con sus problemas a Shakira, ahora tendrá que lidiar con el supuesto hijo que tuvo a finales de los 90s en Colombia y que abandonó para dedicarse a la música.

Según medios del espectáculo, un sujeto de nombre Pedro asegura que la colombiana es su madre y su padre es el actor Santiago Alarcón, mismos que habrían tenido una relación en 1992.

El supuesto hijo no reconocido de la cantante además se defiende de las acusaciones de Santiago, quien a través de sus redes sociales denunció que está siendo víctima de acoso y extorsión en su centro de trabajo.

El supuesto hijo de la colombiana con Santiago Alarcón

El supuesto hijo de la colombiana con Santiago Alarcón

Días atrás el actor colombiano denunció vía Instagram que un sujeto lo está acosando y extorsionando, según él, desde hace varios años atrás.

“Denuncia pública. Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención”, expresó.

Además aseguró que dicho hombre asegura ser hijo de la legendaria cantante y que, 30 años atrás, lo habrían abandonado.

“El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92 y me pidió 835 millones de pesos. Resulta que él asegura que su mamá, ustedes, no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco”, agregó Santiago Alarcón.

El supuesto hijo de la colombiana con Santiago Alarcón

Para defenderse de las declaraciones de Alarcón, reapareció para un programa de televisión Pedro, el supuesto hijo y aprovechó para negar todo.

“Yo le pedí 800 millones de pesos por daños y perjuicios, pero ese tema no prosperó. Mucha gente comenta difamando sin saber en realidad lo que pasó. Yo temo por mi vida, estoy grave de salud”, aseveró incialmente.

Además mencionó que que tiene un recuerdo de sus 4 años, cuando dice haber sido acosado por Santiago Alarcón y mismo que le confirmaron sus padres adoptivos.

“Hay un recuerdo de cuando tenía cuatro años y él fue con cuatro amigos a buscarme, nos encerró, entonces yo me cogí de un poste y él me haló duro, y me cogió y me miró a los ojos ¡Esa mirada nunca se me olvida! Tiempo después, como a mis 12 o 13 años, cuando él estaba en la serie ‘El man es Germán, mis papás adoptivos hablaron del tema y yo, sin querer, escuché todo”.

Te puede interesar: Piqué chantajea a Shakira con algo que olvidó en su casa

Dice que tiene pruebas de que Shakira es su madre

Dice que tiene pruebas de que Shakira es su madre

Pedro igual relata que tiene manera de comprobar la paternidad y maternidad de los artistas e incluso que aplicó para hacerse exámenes médicos para verificar y comprobar que no padece de ningún tipo de trastorno, tal como algunos portales de chismes aseguraron.

Finalmente el joven, supuesto hijo de Shakira, resaltó que Santiago Alarcón lo ha amenazado de muerte: “Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré”.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!